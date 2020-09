$!La oscura película de Netflix con la que Tom Holland se aleja de Spiderman

"El diablo a todas horas" o "The devil all the time", es el nuevo fime de Netflix que muestra a Tom Holland en un rol muy distinto al que lo hemos visto durante su carrera en el septimo arte, Spiderman.

The Devil All the Time es un intenso drama multigeneracional con un impresionante reparto liderado por Tom.

Son dos horas de metraje, con una historia dura y difícil de digerir y altas dosis de miseria y pesimismo