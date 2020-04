La película “Redención” ya está disponible YouTube

Del director y actor venezolano Marcel Barragán, la película “Redención” (2015), ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Fundación Mundo Ayuda, liberada el día 4 de abril de 2020, en vista del proceso global que actualmente se vive gracias a la pandemia ocasionada por el virus Covid- 19, y la cantidad de personas demandando ver contenido de calidad a través de las redes sociales.

Marcel Barragán, actualmente de paso por Chile con proyectos cinematográficos locales, también dio un paso por Panamá, aprovechando su estadía en el Istmo para realizar algunos proyectos, destacándose “Color” y “ A Salvo”.

“En vista de la demanda de atención de calidad y películas que han estado muy solicitadas en las redes, pensé en ofrecer un poco de contenido al liberar por un tiempo prolongado, el filme que realice en mi país natal, mi ópera prima, donde obtuve no solamente la crítica y el apoyo de mis colegas y amigos, sino del público en general; considero que estoy también, realizando un aporte a la internacionalización de los proyectos cinematográficos venezolanos y parte del entretenimiento global ante las circunstancias que atravesamos. No he negociado aún ningún canal o red en exclusiva para comercializarla...hasta ahora estuve evaluando esas posibilidades. Espero sea de agrado y de ayuda en muchos casos, debido a que el concepto de Redención es bastante aleccionador”, expresó Marcel Barragán.

El cineasta, que además es director, guionista, productor ejecutivo y actor, se encuentra inmerso en diversas actividades para la realización de nuevos filmes de talla internacional que abarcarán rodajes en locaciones de varios países.

Un poco más de Redención, la película

Redención (2015) es un filme realizado por la fundación Mundo Ayuda, Vector & Pixel y Heleen SC, escrita y dirigida por Marcel Barragán, bajo la producción de Ibrahim Prado, Esteban Rosales y Marcel Barragán, musicalizada por el compositor del “Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela” Giancarlo Castro D` Addona.

La película, conjuga cuatro historias entrelazadas, llenas de suspenso, acción y drama donde un paciente psiquiátrico de alta peligrosidad escapa y desencadena una serie de hechos que mantendrán al espectador atrapado a la espera de la REDENCIÓN.

Redención es una película independiente, que además denomina su causa como Cine Benéfico de niños con parálisis cerebral, leucemia, personas en situación de calle y tercera edad.

En cuanto al elenco, Redención está protagonizada por Marcel Barragán (Loreto), el primer actor Carlos Villamizar (Benjamín), Laureano Olivares (Trino), Roxana Díaz (Silvia) y Carlos Guillermo Haydon (Bruno). A este elenco de lujo lo acompañan: Ibrahim Prado, Rolando Padilla, Paula Woyzechowsky, Douglas Guerrero Navas, Aileen Celeste, Giogia Arismendi, Rosa Monroy, Josué Villaé, Layla Vargas, Francis Marttorano y Giogia Lombardini.

Es importante destacar que dentro del elenco de REDENCIÓN, actuaron algunos beneficiados por la Fundación MUNDO AYUDA, aportando un grano de arena social y emotivo a esta nueva muestra del cine venezolano, además incluyó dentro de la filmación como extras a parte del equipo de trabajo.