La película “The Dead Don’t Die” de Jim Jarmusch abrirá Festival de Cannes

El comité organizador del 72º Festival de Cannes anunció este miércoles que la película “The Dead Dont’ Die” del cineasta Jim Jarmcusch inaugurará la jornada el próximo 14 de mayo con su proyección en el Grand Théâtre Lumière, convirtiéndose en la primera proyección que competirá por el Palma de Oro este año en el festival.

La más reciente incursión del cineasta independiente en la película de género (después de la película western con Dead Man , Samurai / crime con Ghost Dog: The Way of the Samurai , y su película de vampiros, Only Lovers Left Alive ) promete ser “el zombi más grande del mundo desmontado”.

La película cuenta con las actuaciones de Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Pérez, Iggy Pop, Selena Gomez, RZA, Sara Driver, Austin Butler, Luka Sabbat, Esuka Balint, Carol Kane y Tom Espera. “The Dead Don’t Die” también reúne a Jarmusch con muchos de sus colaboradores frecuentes, entre ellos el director de Fotografía Frederick Elmes (Noche en la Tierra, Paterson, Broken Flowers ) y el Editor Affonso Gonçalves (Only Lovers Left Alive, Paterson). “The Dead Don’t Die” es el decimotercer largometraje de Jim Jarmusch.

Desde Stranger Than Paradise , Caméra d’or ganadora en el Festival de Cannes en 1984, que fue un hito en la historia del nuevo cine independiente estadounidense, Jim Jarmusch ha estado compartiendo con nosotros sus universos artísticos y conmovedores, bandas sonoras inspiradas, humor insólito, y antihéroes en un mundo siempre ligeramente extraño. En Cannes, su elegante cine de rock and roll, que a menudo presenta una alternativa a los Estados Unidos, ha sido galardonado con cuatro premios, incluido el Short Film Palme d’or en 1993 por Coffee and Cigarettes: Somewhere in California y el Grand Prix en 2005 por Broken Las flores”, explicó la organización.

En 2016, Jim Jarmusch tuvo dos películas en la Selección Oficial: Paterson con Golshifteh Farahani y Adam Driver, en Competencia, y Gimme Danger , el documental musical sobre Iggy y los Stooges como parte de Midnight Screenings.

Estreno mundial

Una presentación de Focus Features producida por Joshua Astrachan y Carter Logan, “The Dead Don’t Die” será distribuida por Focus Features y Universal Pictures International en todo el mundo, junto con Longride en Japón y su estreno mundial coincidirá con su proyección en el Festival de Cannes.

La ceremonia de apertura del 72º Festival de Cannes se llevará a cabo el 14 de mayo de 2019. Será transmitida de forma gratuita por Canal +, así como en los cines asociados. El actor y director Edouard Baer será el maestro de ceremonias.

El jurado del concurso, presidido por Alejandro González Iñárritu, presentará la Palma de Oro en la ceremonia de clausura el sábado 25 de mayo. La alineación de la Selección Oficial será anunciada el jueves 18 de abril.

Sinopsis

En la pequeña ciudad adormecida de Centerville, algo no está bien. La luna cuelga grande y baja en el cielo, las horas de luz del día se están volviendo impredecibles y los animales comienzan a mostrar comportamientos inusuales. Nadie sabe muy bien por qué. Los informes de noticias son aterradores y los científicos están preocupados. Pero nadie prevé la repercusión más extraña y peligrosa que pronto empezará a acosar a Centerville: LOS MUERTOS NO MUERTEN: se levantan de sus tumbas y atacan salvajemente a los vivos, y los ciudadanos de la ciudad deben luchar por su supervivencia.