$!La peor crisis de Sylvester Stallone: “Nadie me devolvía las llamadas”

Para quiénes no lo saben, en el libro original de Rambo, él muere al final. Incluso en la versión de Rocky del 2015, cuando nominaron al Oscar a Sylvester Stallone por ‘Creed’ muchos aseguraban que no lo ganó porque... no murió. Pero esa es su gran virtud: cuando creemos que el cine sepulta sus personajes, él los revive. Y eso mismo pasa con ‘Rambo: The Last Blood’, con un título que sugiere ser el último, pero nadie apostaría por ello. Lo cierto es que detrás de sus maduros 72 años, Sly está más vivo que nunca. Y en un especial ‘rendezvous’, en Cannes, se sentó a contar los más íntimos detalles detrás del éxito y... el fracaso.

¿Qué sería de Sylvester Stallone sin Rocky?

Rocky es un fenómeno moderno. En papel, la idea suena a fracaso garantizado. Esa es la realidad. Desde el hecho de tener un actor desconocido y un tema como el boxeo que no era tan popular en el cine... Habían hecho 300 películas de boxeo y te aseguro que 299 no habían funcionado. Y nuestra película la filmamos en 25 días. Fue todo muy rápido. El presupuesto ni siquiera llego al millón de dólares. Pero la idea pasaba por mostrar un hombre que vive totalmente asilado hasta que conoce una mujer y en cierto sentido vuelve a nacer. Rocky no es una película de boxeo. Y eso es lo que yo traté de mantener. Ese es solo su trabajo. Pudo haber sido un panadero pudo haberse dedicado a arreglar bicicletas, pero el boxeo es una metáfora porque la vida es una lucha. Además fue en el año 1976, en el 200 Aniversario de Estados Unidos, durante una época muy diferente. El cine era muy oscuro, muy político, como Taxi Driver, como Network, All The President’s Men. Y yo que era muy inocente, terminé filmando Rocky como una película muy optimista, en una época donde la gente también estaba preparada para un cambio.

¿Y qué opinas del fenómeno actual de Rocky, cuando los turistas que pasan por Filadelfia no se van sin subir la famosa escalera, para sacarse arriba una foto con la estatua de Rocky (que apareció en Rocky III)?

Te digo que es un fenómeno. Realmente lo es. Es algo muy psicológico y yo no me llevo el crédito. En el cine, la primera vez que Rocky sube las escaleras, fracasa, porque él está muy débil. Y recién después logra llegar hasta arriba. Supongo que la gente cree que si también llega hasta el mismo lugar, sienten que logran algo importante. Yo vi mujeres embarazadas, gente empujada en sillas de ruedas. Es algo realmente increíble. Simboliza que llegaste hasta una cima, para mirar abajo y decir “Lo logré”.

¿Cómo recuerdas hoy el rodaje de aquel momento clásico de Rocky subiendo aquellos escalones?

La única razón por la que use los escalones es porque me quedé sin dinero y pensé “Rocky tiene que ser algo”. La primera vez se me ocurrió correr por los escalones hasta que me di cuenta que era muy difícil y pensé “Ok, Rocky no logra subir todos los escalones y fracasa”. Y lo filmamos así. La segunda vez quise mostrar lo fuerte que se puso Rocky y levanté al perro. Pero el perro pesaba 75 kilos. No se iba a ver bien y dije “Saquen a este perro de mi vista*. Esa es la verdad.

¿En aquel entonces imaginabas que podías seguir filmando otras versiones en cine con el mismo personaje de Rocky?

Sí, sí. Incluso me criticaban por querer filmar el cine en serie, pero los más famosos shows de TV eran series. La gente ve lo mismo durante diez años y sigue gustándole. ¿Por qué hay que filmar cine una sola vez? Y aunque suene presuntuoso, escribí Rocky como una trilogía. Yo no podía conseguir ni siquiera un trabajo y salí diciendo que iban a ser mis próximas tres películas. Lo mismo pasó con Rambo. Nadie quería filmar Rambo. Yo creo que figuraba 11 en la lista de los protagonistas. Y en las últimas tres producciones de Rocky escribí que él moría. Sí, sí, cada vez que me puse a escribir la historia, lo puse. Pero siempre lo terminé cambiando. Por lógica, Rambo tendría que haber muerto en la segunda. Pero busqué lo más ilógico porque yo tampoco creo siempre en la realidad. Lo mejor del arte es que nos dan permiso para arruinar la realidad (risas).