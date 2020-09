$!La trayectoria de Alfonso Rodríguez, el nuevo cónsul de RD en Los Ángeles

Trayectoria

Rodríguez es director y productor de cine y televisión.

Graduado de la Universidad de California en Los Angeles en 1985 con una licenciatura en dirección y producción de cine, con post grado y maestría en la Universidad de California, Irvine (1987) en manejo empresarial de cadenas de televisión.

Fundador de Color System Technoly, en Los Angeles, empresa inventora de la colorizacion de películas en blanco negro, iniciando con clásicos como "Miracle on 34th Street" with Natalie Wood, "The Maltese Falcon" with Humphrey Bogart, "Alfred Hitchcock Presents".

Trabajó en la producción de varias películas con figuras como Michael Douglas y Al Pacino.

Regresa la Republica Dominicana donde maneja varios canales de televisión como Mango TV para Juan Luis Guerra, Telecentro canal 13 y Antena Latina cana7, realizando series y miniseries nunca antes hechas en la televisión local.

Alfonso Rodríguez ha sido promotor de la industria cinematográfica y de la creación de su legislación.

Es de los miembros fundadores de Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine, de la cual fue su primer presidente.

Tiene una extensa filmografía, la cual complementa su extraordinaria labor en la televisión.

Películas realizadas.

"7 meses y un Gaviño 2020", es la más reciente.

Freddy (2019), Kanibaru (2018), Pulso (2017), Malcriados (2017)

El Encuentro (2016), Cinderelo (2015), Ladrones (2015), Morir soñando (2015)

En alta Mar (2015, )Locas y atrapadas (2014), Ponchao (2013), Noche de circo (2013), Mi angelito favorito (2013), Feo de día, lindo de noche (2012)

Pimp Bullies (2011), Lotoman (2011), Jaque mate (2011), La soga (2009)

Al fin y al cabo (2008), Playball (2008), Trópico (2007), Yuniol (2006)

Un Macho de mujer (2005), Trafico de niños (1990), Cadena Braga (1992), Grandes Series Dominicanas (1996).