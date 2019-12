$!La Unión Europea realiza la 14ª edición de su muestra de cine

Una selección de lo más relevante que está ocurriendo en el viejo continente llega para ser disfrutada por el público dominicano.

Las películas que se proyectarán y que se encuentran en cartelera son: Consequences, Homo Sapiens, King of Belgians, Mug, Out, Saint George, Sami Blood y Stranger in Paradise; y estarán en su idioma original con subtítulos en español.

La muestra de cine estará en cartelera hasta el 11 de diciembre del 2019, con 3 tandas diarias: a las 5:00pm, 7:00pm y 9:00pm

La entrada a cada función es libre de costos hasta completar capacidad de la sala de cine y los interesados deberán adquirir sus boletas en el sitio https://www.eventbrite.es/e/entradas-premier-eurocine-2019-84822535487