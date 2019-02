Lady Gaga: cuando me entregaron el Óscar vi muchísimo dolor

De las ocho nominaciones al Oscar de ‘Nace Una Estrella’, cinco las habían acaparado Bradley Cooper y Lady Gaga. Él estaba nominado en las categorías Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guion Adaptado y... no se llevó ninguna. Ella tenía dos oportunidades y aunque no pudo ganar como Mejor Actriz frente a ‘La Favorita’ Olivia Colman, nadie más pudo ganarle el Oscar de la Mejor Canción Original ‘Shallow’ que dos semanas antes incluso ya había conseguido dos premios Grammy. Con Bradley Cooper ganaron juntos el Grammy como Mejor Dúo Pop por ‘Shallow’ ¿Hasta qué punto él influenció en el Oscar de ‘Shallow’ como para que gane sin él la categoría Mejor Canción Original? Bradley (Cooper) fue maravilloso como director y me encantó trabajar con él. Pero el premio tiene mucho que ver en todo lo que él creyó en mi canción para que fuera el vehículo que también contara la historia, con música. Recién estábamos hablando que poco comercial es la canción. Y sin embargo, la gente se conectó con nosotros. Eso significa mucho para mí. Además del Oscar, solamente en Youtube, el video oficial de la canción ‘Shallow’ se vio más de 300 millones de veces ¿Por qué crees que en ese sentido tu canción significa tanto, para la gente? Mira, desde lo más profundo de mi corazón, creo que la desafortunada verdad es que nuestros teléfonos celulares se están volviendo una realidad. Es parte de nuestro mundo. Y en nuestra canción planteamos no solo una conversación, sino también una declaración conmovedora. A mi me encantaría no ser ‘superficial’ (shallow), pero lo soy. Y la parte donde canto “Me gustaría zambullirme bien profundo y verme hacerlo” creo que habla por mucha gente. Y en momentos tan superficiales, tenemos la oportunidad de darnos las manos para tirarnos juntos al océano y nadar juntos en la parte más profunda que podamos.

Sólo existe amistad entre Bradley y ella, aclaró

“Shallow es una canción de amor. “A Star is Born” es una historia de amor. Fue muy importante para los dos que hubiera esa conexión todo el tiempo... Cuando cantas canciones de amor, eso es lo que quieres que la gente sienta”, explicó. “Soy una artista y creo que [Bradley y yo] hicimos un buen trabajo... ¡Te engañé!”, añadió riendo. El domingo, “Shallow” obtuvo la estatuilla a la Mejor canción original. “Sí, la gente vio amor y ¿adivina qué? Eso es lo que queríamos que vieran”, insistió la artista. Tras recibir el premio, Gaga había expresado su agradecimiento a Cooper, dejando claro que es su amigo y nada más.

Bradley Cooper y Lady Gaga lograron una química que para muchos ha trascendido más allá del ciine ( )

¿En tu caso, qué canción de la historia del Oscar es la que más significó en tu vida o al menos recuerdas con más cariño? La primera que me acuerdo es ‘El Guardaespaldas’ (de Whitney Houston). ¿Y tu Oscar por ‘Shallow’ qué significa hoy para Lady Gaga? La verdad es que yo no estoy en este lugar por mi. Estoy en este lugar por la gente. Yo amo la música. Amo ser actriz. Y la verdad es que en el momento en que me entregaron el Oscar, lo miré a los ojos y vi muchísimo dolor. Vi todo por lo que yo misma pasé. Nada es trabajo fácil. Nadie me regaló nada. Barbra Streisand ya había hecho historia cuando ganó el mismo premio, en la misma categoría por su versión de ‘A Star Is Born’, con el tema ‘Evergreen’, cuando además ella se convirtió en la primera mujer que ganó semejante trofeo como compositora de música. Y así como Barbra Streisand tampoco pudo ganar un Oscar como Mejor Actriz, Lady Gaga al menos esta vez había sido nominada, enfrentando en la categoría Mejor Actriz a la mexicana Yalitza Aparicio de “Roma”, Olivia Colman por “The Favourite”, Melissa McCarthy en “Can You Ever Forgive Me?” y la ganadora del premio SAG y el Globo de Oro, Glenn Close con “The Wife”. Tenía dos nominaciones, dos oportunidades. Pero no se fue con las manos vacías. Ganó con su gran especialidad, con la Mejor Canción ‘Shallow’. Con la versión anterior de A Star Is Born, Barbra Streisand también había ganado en la misma categoría, aunque Judy Garland fue la que ganó el Oscar como Mejor Actriz, en la versión de 1954 ¿Volviste a ver aquellas versiones, para asegurarte que tus canciones fueran también totalmente diferentes? Yo sabía que Bradley (Cooper) quería filmar una versión de la historia completamente nueva. El guion era brillante. Y a mí me inspiró muchísimo su versión. Desde que empezamos, trabajamos mano a mano con Bradley, para crear algo que también le diera algo a la historia. Y la canción ‘Shallow’ además es el momento en la película donde el amor entre ellos empieza a florecer. ¿Pero no pensaste en Judy Garland o Barbra Streisand en el momento que pisaste el estudio de filmación para hacer historia con un nuevo clásico de ‘A Star Is Born’? Bueno, yo también siento que realmente es un privilegio ser parte de una película con un título que es parte de la historia del cine. Pero como dije antes, creo que todos quisimos crear algo nuevo al mismo tiempo que honramos algo tan grandioso del pasado del cine, por lo maravilloso que fueron antes las versiones de Judy Garland y Barbra Streisand, sin querer comparar ahora la... ¿Súper Versión de Lady Gaga? Tengo que decir que por primera vez, Bradley Cooper como director, esta vez también deslumbró con la parte musical. Todas las canciones se filmaron en vivo, en el estudio de filmación. Nada puede ser más auténtica.