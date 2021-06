$!Las declaraciones de Sharon Stone sobre Meryl Streep que han causado polémica

Para muchas personas Meryl Streep es la mejor actriz de Hollywood, sin embrago, no todos piensan igual. Sharon Stone es una que no lo hace. La actriz que dio el bombazo con su papel en el thriller erótico Instinto Básico—con el que obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro— lo ha dejado claro en una entrevista en Zoomer, en la que la idea era hablar de sus memorias publicadas recientemente, La belleza de vivir dos veces.

El periodista citó una de las frases del libro de la intérprete de 63 años sobre las mujeres que compiten por un papel en la industria. En ella decía “nos dijeron que sólo podía haber lugar para una”. A continuación, el entrevistador intentó introducir la pregunta —“entonces, cuando finalmente pudiste trabajar con Meryl Streep, te diste cuenta...”—, pero Stone no le permitió terminar.

“Me gusta la forma en que expresas eso, que finalmente pude trabajar con Meryl Streep. No has dicho ‘Meryl finalmente pudo trabajar con Sharon Stone’. O que finalmente pudimos trabajar juntas”, se quejó.

Como reseña “Huffingtonpost.es”, la protagonista de Casino (1995) le echó en cara al periodista que formulara una pregunta en la que la respuesta estaba prácticamente resuelta. “La forma en que la has estructurado es básicamente la respuesta a la pregunta”, le reclamó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, y Stone protestó por cómo “el negocio se estableció en su momento para que todos envidien y admiren a Meryl porque sólo Meryl podía ser la buena y todos deberían competir contra Meryl”.

“Creo que Meryl es una mujer y una actriz maravillosa. Pero, francamente, hay otras actrices igual de talentosas que Meryl Streep. Toda la iconografía de Meryl Streep es parte de lo que Hollywood hace con las mujeres”, explicó la estadounidense, natural de Meadville (Pensilvania).

Además, Sharon Stone se comparó con la protagonista de Los puentes de Madison, que acumula 21 candidaturas a los Oscar: “Soy una villana mucho mejor que Meryl, y estoy segura de que ella lo reconocería. Meryl no sería buena en Instinto básico o en Casino”. Asimismo, expresó que la industria ha conseguido que todo el mundo piense “que sólo Meryl es tan asombrosa que cuando se dice su nombre debe haber sido increíble trabajar con ella”.

Para ello, Stone ha enumerado el nombre de algunas compañeras que entienden que están a la altura de Meryl Streep, de 72 años, como Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman o Kate Winslet.

La intérprete de The Muse ha echado piedras en el tejado de su compañera de gremio porque “podría hacer más por el #MeToo si moviese las alas”: “Estoy segura de que Meryl tiene una historia. Pero también estoy segura de que si contara su historia, ella no seguiría siendo Meryl y no conseguiría los trabajos que ha tenido. Meryl es más moderada”.

A eso le suma que, si trabajaran en un supermercado, la protagonista de La dama de hierro “no sería la cajera número uno”. “Todas estamos haciendo nuestro trabajo”, sentencia, mientras que Meryl Streep guarda silencio en medio del revuelo mediático en Estados Unidos.