$!Las dos cosas que hacen feliz a Kanye West, según Kim Kardashian

El rapero Kanye West es un ser peculiar. Ha sido tildado de egoísta y complicado, pero al parecer su esposa, la celebridad Kim Kardashian, no considera que su controversial esposo sea difícil de tratar y reveló dos simples cosas que lo hacen feliz.

“Es un tipo de lo más sencillo. Resulta muy fácil hacerle feliz: basta con que le sorprenda con un brownie con helado. Algo tan simple como eso me hace ganar puntos para el resto de la semana, o más”, aseguró Kim en una entrevista a la revista Stellar.

Según el reporte de la revista Quién, la estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, asegura que en el hogar el rapero tiene una personalidad dócil y prefiere dejar que ella se salga con la suya antes que iniciar una discusión: “Sí, es un hombre con el que resulta muy fácil lidiar. Siempre me deja elegir lo que vemos en la televisión por la noche. Aunque él quiera ver un maratón de Rick y Morty, si yo le digo que quiero ver Dateline, me deja ponerlo”, indicó Kim, madre de cuatro hijos con Kanye West.

La revista Quién detalla que aunque Kanye es controversial y se pinta como un hombre muy crítico y hasta controlador en ocasiones, respeta el estilo de vestir de Kim a pesar de que sea sensual.

Se recuerda que ahora Kanye volvió a abrazar la fe religiosa y lanzó el álbum “Jesus is king”, ademas de que realiza un servicio religioso cada domingo.

Durante la gala del MET ella utilizó un vestido de Thierry Mugler y Kanye West se quejó del atuendo, no obstante respetó su decisión de vestirse provocativa. “Kanye indicó que ese atuendo le hacía sentir incómodo, ella le dejó claro que por mucho que respetara su renacer religioso, no tenía por qué poner en práctica sus nuevos valores cristianos, recordándole además que él había sido el primero en animarla a vestirse de forma provocativa cuando se conocieron”, refiere la revista.