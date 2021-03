$!Las “niñas dembowseras” dominicanas que Nétflix escogió para promocionar película

La plataforma Netflix cada vez muestra más interés en el mercado latino utilizando historias y figuras de habla hispana.

Esta vez escogieron una pegajosa canción de unas niñas dominicanas que cantan música urbana, mejor conocidas como “Las Chiquitas RD”, intérpretes de la canción que en las últimas semanas se ha viralizado en distintas plataformas sociales, “Claro que yes”, para promocionar la película “Hoy sí” con Jennifer Garner y Edgar Ramírez.

Fue publicado este viernes en las redes sociales de la plataforma, junto a la canción de “Las Chiquitas RD” y escenas de la película. “¿Ya se estrenó “hoy sí”? Claro que yes. ¿La vas a ver? Claro que yes. ¿Respondiste esto cantando? Claro que yes, yes, yes, yes”, se lee en la cuenta de Instagram de Netflix al publicar el audiovisual.

¡Hoy sí! se entrega al caos, al disparate, pero también respira en esos momentos de vulnerabilidad de la familia Torres que, para sus actores, son la clave del encanto del largometraje.