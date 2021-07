Las películas que competirán por el Palma de Oro del Festival de Cannes

- “Haut et fort”, del marroquí Nabil Ayouch (”Razzia”). Un filme ambientado en el mundo del hip hop que describe las ganas de crear de la juventud de Marruecos.

- “Bergman Island”, de la francesa Mia Hansen-Love (”Maya”, “El porvenir”). Una pareja de cineastas estadounidenses se instala en la isla que inspiró al cineasta sueco. Tim Roth es el protagonista.

- “Drive my car”, del japonés Ryusuke Hamaguchi (”Asako I & II”). Un filme basado en una obra de Haruki Murakami.

- “The story of my wife”, de la húngara Ildikó Enyedi (”En cuerpo y alma”). Un drama con los intérpretes franceses Léa Seydoux y Louis Garrel.

- “Ahed’s knee”, del israelí Nadav Lapid (”Sinónimos”). Un cineasta se enfrenta a la muerte de su madre.

- “Compartment N. 6”, del finlandés Juho Kuosmanen (”El día más feliz de mi vida”). Una “road-movie” sobre una mujer que toma un tren rumbo al círculo polar ártico.

- “The worst person in the world”, del noruego Joachim Trier (”Thelma”). Relata la historia de una treintañera en Oslo que busca rehacer su vida.

- “La fracture”, de la francesa Catherine Corsini (”Un amor imposible”). Una película coral ambientada en un hospital, con Valeria Bruni Tedeschi y Marina Foïs.

- “Les intranquilles”, del belga Joachim Lafosse (”Continuar”). Un drama que explora los meandros del trastorno bipolar.