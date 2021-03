$!Lenny Kravitz arrasa en redes desde RD, con una foto luciendo abdominales a sus 56 años

El cantante y actor Lenny Kravitz, se encuentra en la República Dominicana trabajando en la película “Shotgun Wedding”, junto a la actriz y cantante Jennifer López. En una de las pausas del filme ha convertido una de sus últimas fotografías en Instagram en todo un fenómeno viral después de que su estado de forma física haya dejado a los usuarios impresionados.

Según describen medios internacionales, él luce sin camiseta, descalzo, con sus rastas características y vestido con un pantalón de chándal mientras parece estar partiendo un coco, en la imagen el estadounidense, rodeado por las palmeras del lugar, posa luciendo abdominales; un six pack perfectamente definido que da buena cuenta de sus hábitos rigurosos de entrenamiento y dieta saludable.

Medios españoles que se hicieron eco de la fotografía señalan que, “a sus 56 años, el autor de éxitos como ‘Again’, ‘Are You Gonna Go My Way’, ‘Fly Away’, ‘I’ll be waiting’ o ‘Rock and Roll is dead’ muestra un físico envidiable”.

Con la publicación de su fotografía en Instagram, como informa Metro, Lenny Kravitz, padre de la actriz de Big Little Lies, Zoe Kravitz, provocó todo un aluvión de mensajes en las redes, donde otros rostros conocidos tampoco pudieron evitar pronunciarse, como la modelo Naomi Campbell, quien le dedicó un “¡Señor, ten piedad! ¡Bendecido!”, entre tres iconos con un corazón. No en vano, la instantánea suma ya casi medio millón de ‘Me gusta’.