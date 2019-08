$!Liam Hemsworth y Miley Cyrus hablan de su separación

Luego de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieron poner fin a su matrimonio, a tan solo ocho meses de haber contraído nupcias, Miley se le vio disfrutando con una amiga en Lago Como, Italia, donde fue captada besándose con la bloguera Kaitlynn Carter.

Quien no se vio igual fue su ex, el actor Liam Hemsworth, quien estuvo en Australia y al ser abordado por el Daily Mail este declaró: “No saben cómo se siente. No quiero hablar sobre eso, amigo”.

El actor de “La última canción” que protagonizó con su hasta ahora esposa reconoció que ha sido difícil la ruptura.

Miley también hablo de la separación y lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

Lea también: Miley Cyrus y Liam Hemsworth han puesto fin a su historia de amor

“No luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en la que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable”, escribió este domingo Cyrus en una fotografía de Instagram, después de que se volvieran virales las imágenes de su beso con la boguera.

“Mi padre siempre me dijo: ‘La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo’... Eso llena mi corazón de paz y esperanza sabiendo que es verdad. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso, y ahora estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo”, añadió.

Un representante de la cantante estadounidense confirmó el pasado sábado el divorcio de la pareja, que se casó en diciembre de 2018 en una ceremonia íntima en Franklin, Tennessee.