$!Liderada por “Marriage Story”, Netflix domina Globos de Oro

Con cuatro filmes nominados a mejor película, cuatro series postuladas en las principales categorías televisivas y un total de 34 candidaturas, Netflix lideró las nominaciones a la 77ma entrega anual de los Globos de Oro el lunes.

El retrato de Noah Baumbach sobre el divorcio “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”) encabezó la lista con seis menciones que incluyen mejor película de drama, mejor actor para Adam Driver, y mejor actriz para Scarlett Johansson.

La cinta, que llegó el viernes al servicio de streaming tras haberse exhibido tres semanas en salas de cine, también recibió candidaturas a mejor guion, de Baumbach; mejor actriz de reparto, para Laura Dern, y mejor música original, de Randy Newman. La única categoría notable en la que no figuró fue la de dirección.

Otras tres producciones de Netflix fueron nominadas a mejor película, entre ellas la épica de mafiosos de Martin Scorsese “The Irishman” (“El irlandés”), que recibió cinco postulaciones incluyendo mejor director y mejores actuaciones de reparto para Al Pacino y Joe Pesci.

La fábula de Quentin Tarantino sobre Los Ángeles en los años 60 “Once Upon a Time ... in Hollywood' (“Había una vez en Hollywood”) también obtuvo cinco menciones, incluyendo a mejor película de comedia o musical, mejor actor para Leonardo DiCaprio y mejor actor de reparto para Brad Pitt. Tarantino también fue nominado a mejor director.

Entre los nominados latinos, el español Antonio Banderas fue postulado a mejor actor por “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar, que además fue nominada a mejor cinta extranjera. La cubana Ana de Armas recibió una candidatura a mejor actriz de comedia por su trabajo en “Knives Out” (“Entre navajas y secretos”). Y la estrella neoyorquina de origen puertorriqueño Jennifer López fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel de bailarina nudista en “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”).

Pero el reinado de Netflix se sintió a lo largo de la lista en momentos en que la compañía se prepara para luchar con nuevos servicios de streaming. Dos cintas más de Netflix fueron nominadas a mejor película: la historia de hermandad en el Vaticano “The Two Popes' (“Los dos papas”), en el apartado de drama, y la cinta encabezada por Eddie Murphy “Dolemite Is My Name” (“Dolemite”) en el de comedia.

Y dos de sus series empataron con “Chernobyl” de HBO como las más nominadas, con cuatro menciones cada una, en los rubros de televisión: “The Crown” y “Unbelievable' (“Inconcebible”). “The Kominsky Method” (“El método Kominsky”) y “The Politician' de Netflix también competirán por el premio a la mejor serie de comedia o musical, junto a las favoritas al Emmy “Fleabag' de Amazon y “Barry” de HBO.

Encabezada por “Chernobyl', “Succession' y “Big Little Lies', HBO mantuvo un sólido desempeño con 15 nominaciones, sólo detrás de las 17 de Netflix en el apartado televisivo, aunque la temporada final de “Game of Thrones” no fue nominada a mejor serie de drama.

Sin embargo, los servicios de streaming se adentraron más que nunca en una de las fiestas más grandes de Hollywood. Amazon obtuvo ocho nominaciones, impulsada por “The Marvelous Mrs. Maisel” (“La maravillosa Sra. Maisel”) y “Fleabag'. El recién lanzado Apple TV Plus consiguió menciones por “The Morning Show', incluyendo para las actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. No figuró, sin embargo, “The Mandalorian' de Disney-Plus.

Pero si las nominaciones a los Globos sirven como una instantánea del cambiante panorama mediático, algunos notarán la falta de progreso en otras áreas. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos reconocimientos, volvió a nominar sólo hombres en la categoría de mejor dirección: Scorsese, Tarantino, Bong Joon Ho ('Parasite'), Sam Mendes ('1917') y Todd Phillips ('Joker', o “Guasón”). Entre las desairadas estuvieron Greta Gerwig ('Little Women', o “Mujercitas”), Lulu Wang ('The Farewell', o “La despedida”) y Marielle Heller ('A Beautiful Day in the Neighborhood', o “Un buen día en el vecindario”). Los Globos solamente han nominado a cinco mujeres directoras.

La campaña de premios para “Joker' recibió un impulso el lunes al recibir también nominaciones a mejor película de drama y mejor actor de drama, para Joaquin Phoenix. Con más de 1.000 millones de dólares recaudados alrededor del mundo, es fácilmente el mayor taquillazo postulado a los Globos.

Otros títulos populares celebrados el lunes fueron, “Knives Out' de Rian Johnson (mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia para Daniel Craig y mejor actriz de comedia para De Armas), la cinta biográfica de Elton John “Rocketman” (mejor película de comedia o musical y mejor actor para Taron Egerton); y el descabellado relato sobre un niño en la Alemania nazi “Jojo Rabbit” (mejor película de comedia o musical, y mejor actor para su joven protagonista, Roman Griffin Davis).

Las candidatas a mejor cinta animada son “Frozen 2”, “How to Train Your Dragon: The Hidden World” (“Cómo entrenar a tu dragón 3”), “The Lion King” (“El rey león”), “Missing Link” (“Sr. Link”) y “Toy Story 4”.

Y las candidatas a mejor película en lengua extranjera, además de “Dolor y Gloria” de Almodóvar: “The Farewell”, que también le mereció una nominación a Awkwafina como mejor actriz; “Parasite” de Bong; el thriller policíaco francés de Ladj Ly “Les Miserables' (“Los miserables”); y el romance de época de Celine Sciamma “Portrait de la jeune fille en feu' (“Retrato de una mujer en llamas”).

Los Globos de Oro, con 87 miembros votantes, difieren ampliamente de los Oscar, que son decididos por 9.000 profesionales de la industria. Pero las selecciones de la asociación de prensa a veces coinciden con las de la academia, como el año pasado cuando “Green Book” (“Green Book: una amistad sin fronteras”), nominada a mejor cinta de comedia en los Globos, triunfó en ambas ceremonias.

Este año los Globos podrían tener algo más de influencia porque la temporada de premios está especialmente truncada. Los Premios de la Academia se entregarán varias semanas antes de lo acostumbrado, el 9 de febrero, acortando el tiempo de campaña.

Pero algunas posibles favoritas al Oscar ni siquiera eran elegibles en las principales categorías de los Globos. Aun cuando la asociación de prensa es un grupo de periodistas extranjeros en Los Ángeles, no nominan películas internacionales a mejor drama o comedia/musical, por lo que no incluyeron la sátira social de Bong “Parasite”, que la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles nombró mejor película el domingo; ni el drama familiar de Lulu Wang “The Farewell”, ambas consideradas fuertes contrincantes al Oscar a mejor película.

De momento, Netflix ha dominado la temporada de premios que comienza. La semana pasada “The Irishman” fue nombrada mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y la Junta Nacional de Reseñistas, y “Marriage Story” virtualmente arrasó en los Premios Gotham del cine independiente.

Ricky Gervais volverá por quinta ocasión como anfitrión de los Globos de Oro, que se transmitirán en vivo por NBC el 5 de enero. Tom Hanks recibirá el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine, mientras que el Premio Carol Burnett a la trayectoria en la televisión será para Ellen DeGeneres.