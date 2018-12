“Life itself”, un drama que sobrepasa generaciones e idiomas

En este drama conocemos a Will (Oscar Isaac) y Abby (Olivia Wilde), una joven pareja que vive en la ciudad de Nueva York, y veremos cómo su relación pasa del romance universitario al matrimonio y el nacimiento de su primera hija, además de cómo los giros inesperados de su viaje crean revelaciones que resuenan en otros continentes y a lo largo de varias generaciones. Esta película fue escrita y dirigida por Dan Fogelman, creador de la popular serie de televisión “This is Us”. Aunque esta es su segunda película como director, su ópera prima como director fue la comedia biográfica “Danny Collins” (2015), la cual también escribió. Por cierto, en la película se siente una fuerte influencia de parte de la música de Bob Dylan, no solo es el artista favorito de uno de los personajes y dos de sus canciones, “Love Sick” y “Make You Feel My Love”, forman parte de la banda sonora del filme, mientras trabajaba en el guion del filme Fogelman escuchó el álbum “Time Out of Mind” de Dylan, particularmente la canción “Love Sick”. Asimismo, la historia “Life Itself” se desarrolla entre Nueva York (Estados Unidos) y Sevilla (España), y por lo tanto los diálogos pasan del inglés al español, lo cual fue un reto para Fogelman como guionista y director.