$!Lincoln Palomeque incursiona en el cine dominicano

Su aseveración no pudo ser más contundente, pues tres días antes de viajar al país una prueba de COVID-19 dio positivo, pero se trató de un falso positivo.

“Creo mucho en la diosidencia. Es muy loco porque estoy haciendo una serie en medio de la pandemia, donde llevamos tres meses grabando, y me llega esta invitación porque el actor que iba a hacerlo, Julián Gil, no pudo; entonces, leí el libreto, gestioné el permiso con la productora de la serie, cuya grabación termina en mayo, movieron todo y se logró. Al final era para mí”, dijo convencido.

“Se diferencia mucho, es un artista urbano, y eso se refleja en su forma de vestir, de hablar. Desde la parte física es muy retador porque estás haciendo algo diferente, y ya viene un trabajo de la corporalidad y la composición del personaje que están muy bien descritas. Estoy muy contento, porque también estaré en tarima con bailarinas. Y es un reto para mí porque yo no canto, pero al estar doblado debo tener mucha precisión”, reseñó a Diario Libre el actor durante una de las pausas del rodaje de la cinta.

“Estoy impresionado, primero por el trato de la gente, pero, además, de lo estructurado que está aquí el tema del cine; veo que hay gente con mucho talento, sobre todo técnico, y a nivel visual lo que he visto está quedando impresionante, la verdad es que RD está muy bien en cuanto a cine, y por delante de muchos países latinoamericanos”, reseñó.

Sobre su experiencia en la industria del séptimo arte del país, aseguró sentirse asombrado, no solo por el cariño de la gente, sino por el nivel que presenta.

Cine de RD respecto a otros mercados

Proyectos que abordan el narcótrafico

El actor respondió a las constantes críticas que reciben actores como él por ser parte de series y telenovelas que abordan el tema de narcotráfico.

“Aunque he estado en proyectos que abordan este tema, solo en uno fui narcotraficante; he hecho cuatro de más de 20 producciones en las que he estado, pero, a pesar de eso, la gente es lo que más destaca porque es lo que más le gusta, y nosotros contamos esas historias, y los canales las compran, porque les da rating”, argumentó.