$!Lista de ganadores de los premios Oscar

Lista completa de ganadores de los Premios de la Academia, en su 93ra edición, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Nomadland”.

Dirección: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Actor: Anthony Hopkins, “The Father”.

Actriz: Frances McDormand, “Nomadland”.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

Cinematografía: “Mank”, Erik Messerschmidt.

Guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, “The Father”.

Guion original: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

Música original: “Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Diseño de vestuario: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Efectos visuales: “Tenet”.

Cortometraje: “Two Distant Strangers”.

Corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

Cortometraje documental: “Colette”.

Largometraje documental: “My Octopus Teacher”.

Largometraje internacional: “Another Round”, Dinamarca.

Edición: “Sound of Metal”.

Cinta animada: “Soul”.

Diseño de producción: “Mank”.

Maquillaje y peinado: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Sonido: “Sound of Metal”.