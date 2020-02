$!Lo primero que hizo Joaquín Phoenix luego de ganar el Oscar

Después de la maratónica gala de los Premios Oscar 2020 la mayoría de las estrellas deja atrás el glamour, los vestidos de alta costura, costosas joyas y zapatos de diseñador para resolver una situación de urgencia: comer.

Esto sucedió con Joaquín Phoenix, quien luego de ganar su merecido Oscar como mejor actor por “Joker” tomó su estatuilla y se dirigió al establecimiento de hamburguesas veganas mas cercano, acompañado de su novia, la actriz Rooney Mara. Ella se quedó con su vestido de Alexander McQueen, pero se despojó de sus zapatos de tacón para ponerse unos tenis Converse.

El resultado fue una imagen de ambos sonrientes mientras disfrutaban de su comida tomada por el establecimiento Monty’s Good Burger.

La pareja se sentó en las escaleras y Joaquín puso su primer Oscar en el piso, justo a su lado.

“Hey, Joaquín, tu acabas de ganar un Oscar como mejor actor. ¿Qué es lo siguiente que harás”, fue el mensaje que colocó la cuenta de Instagram del sitio de comida rápida vegana para ilustrar a las estrellas comiendo con gusto.

Las estrellas de Hollywood suelen adueñarse de los foods trucks y conocidas franquicias de hamburguesas al salir de la ceremonia, ademas de salir a darse unos tragos. Incluso, en el 2016 Leonardo DiCaprio estaba tan relajado luego de ganar como mejor actor que olvidó su Oscar en un restaurante. Fue un trabajador del local que salió con la estatuilla en la mano y se la entregó al copiloto del coche del actor. Sin dudas, un momento épico.

El destacado actor Joaquín Phoenix también realizó un emotivo discurso en los Oscars. “Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, inició.

“Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas [de la industria] es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad”, continuó Phoenix. “Creo que hay momentos en los que sentimos que estamos luchando por causas distintas”, agregó, ademas de referirse a su hermano fallecido, River Phoenix y hablar de proteger el medio ambiente.