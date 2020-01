$!Lo que se espera de la 77 edición de los Globos de Oro

Presentadores

El elenco de “When they see us”.

Aunque ganó un Emmy, la serie televisiva para Netflix, “When They See Us” de la directora Ava DuVernay, pasó inadvertida.

“When They See Us” (“Así nos ven”), la mordaz serie de TV sobre el caso de los “Cinco de Central Park”, no recibió ninguna nominación pese a haber sido aclamada por la crítica. La serie de cuatro episodios de Netflix explora la verdadera historia de cinco adolescentes negros y latinos del barrio de Harlem que fueron obligados a confesar una violación que no cometieron en 1989. Su creadora, Ava DuVernay, también fue desairada en los Emmy en los apartados de dirección y guion, aunque Jharrel Jerome ganó el premio al mejor actor en una serie limitada.

En tanto que “Game of Thrones” de HBO, que culminó este viejo año, obtuvo una sola nominación, para el actor Kit Harington, tras haber sido postulada a mejor serie de drama en 2012 y todos los años entre 2015 y 2018.

Además, ninguna mujer fue incluida en la categoría de mejor director.

Los nominados a esta importante categoría fueron Bong Joon Ho por “Parasite” (“Parásitos”), Sam Mendes por “1917”, Todd Phillips por “Joker” (“Guasón”), Martin Scorsese por “The Irishman” (“El irlandés”) y Quentin Tarantino por “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”). Las cineastas notablemente desairadas este año incluyen a Greta Gerwig por “Little Women” (“Mujercitas”), Marielle Heller por ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ (“Un buen día en el vecindario”), Lulu Wang por “The Farewell” (“La despedida”) y Lorene Scafaria por “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”).