$!Locutora dominicana pone voz en español en dos películas de Hollywood

Josefina Hernández es locutora, maestra de ceremonias, voice artist, actriz de doblaje y modelo con 12 años ejercicio.

En los últimos años ha puesto su voz en español como actriz en diversas películas y series televisivas, muchas del cine independiente de Hollywood.

Formada en el mundo de la locución desde niña por influencia de su padre, Hugo Hernández, la actriz dominicana contó a Diario Libre que en septiembre del 2020 le llegó la oportunidad de audicionar para hacer el doblaje del personaje de Rachel en la película estadounidense “Home sweet home”, del director Juan Mas.

Asimismo, en noviembre volvió a participar en un casting y logró doblar al personaje de Lianna en la película “100 candles game”, de los directores Victor Català, Brian Deane.

“Los doblajes fueron de inglés a español. En la cinta “Home sweet home” doblé la voz del personaje de Rachel interpretado por la actriz Jaqueline Leach y en “100 Candles game” doblé el personaje de Lianna interpretado por la actriz Wallis Barrón, así como la madre de Joshua interpretado por Liis Laigna”, explicó.

Ambas cintas salieron al mercado estadounidense. La primera se estrenó en diciembre y siguiente en enero.

“Me contactan a través de Tribu Voices” @tribuvoices, que es un grupo de talentos de la voz de diferentes países como Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile, Estados Unidos y RD (soy la única dominicana) con el estudio BKS Miami/Brazil”, expresó Hernández.

Ella comenta que ha realizado varios doblajes, pero no puede mencionarlos porque aún no se han estrenado.

Aunque actualmente vive de la locución y de la actuación estuvo entre la vida y la muerte. En el año 2013, luego de padecer la influenza H1N1 y con 27 semanas de gestación sufrió dos paros respiratorios y duró aproximadamente 30 días en coma inducido.

“Duré alrededor de seis meses en estado vegetal donde también perdí la voz y hoy aquí estoy dando lo mejor de mí”, dijo con optimismo.

Josefina Hernández lleva en sus venas el amor por el buen hablar. Nacida en Moca, provincia Espaillat, es hija de uno de los pioneros en la radio en el país, Hugo Hernández Llaverías, propietario de la emisora Radio Tricolor, donde inició, Jochy Santos y Alipio (coco) Cabrera, entre otros.

Consejo a los aspirantes

La profesional aconseja a todo el que desee incursionar en esta rama de la locución y la actuación que no se rindan.

“A todo aquel que quiera iniciar en el doblaje mi mejor consejo es que se preparen para cuando les llegue la oportunidad sepan aprovecharla. Que nunca se rindan y que los NO que se encuentren en el camino no los detengan, que lo usen como catapulta para ir por sus sueños con más fe. Que nunca permitan que el ego los domine porque este puede convertirse en su peor enemigo y destruir en un abrir y cerrar de ojos lo que a base de esfuerzos y sacrificios consiguieron”.

Dijo que para acudir a un casting se debe indagar con los estudios de doblaje.

“En mi caso yo no me dirigí a ninguno en particular. A mí la oportunidad me llegó del cielo por así decirlo. Estoy en un grupo de locutores llamado TribuVoices, un grupo de 12 integrantes que nos conocimos haciendo talleres”, comenta la también modelo profesional de 34 años.

Luego de esa experiencia le llegó un casting del estudio internacional BKS y de ahí han surgido otras audiciones que le han dado otros personajes.“Hacer networking en este medio es muy importante. Nunca sabemos de dónde puede venir la oportunidad”, concluye Josefina Hernández.

Los dominicanos siguen dando grandes pasos en el mundo del doblaje. Un ejemplo es "Una tierra prometida", el libro más reciente del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

El audiolibro, lanzado al mercado hace poco, es narrado en español por Víctor Sabi, quien con su voz lleva al oyente a las memorias que relata Barack Obama en “Una Tierra Prometida”.

El locutor de 27 años, antes había doblado en español la autobiografía del expresidente africano y Nobel de la Paz, Nelson Mandela, según contó en una entrevista hecha por la periodista Jessica Hasbun para CNN.