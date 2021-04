$!Los 5 discursos más memorables de los Premios Óscar

Sally Field (Place in the Heart/1985)

Cuando Sally Field ganó como Mejor actriz por su actuación en el filme “Place in the Heart” no fue la primera vez que recibió un Óscar, pero en esta ocasión no pudo contener su emoción al ser la ganadora.

“No he tenido una carrera ortodoxa y quería más que nada tener tu respeto. La primera vez no lo sentí, pero esta vez lo siento y no puedo negar que yo les agrado - ¡ahora mismo, yo les agrado!”, dijo la actriz emocionada.