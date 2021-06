$!Los errores de la segunda temporada de “Lupin” que no pasaron desapercibidos en redes sociales

Muchos no entendieron por qué no pensó en esta posibilidad, pero es que empeora en la nueva entrega, cuando logra cazarle al grabar la conversación a través de un ‘smartwatch’. Usuarios de redes sociales no entendieron cómo no fue capaz de asegurarse una prueba tan fácil de preservar como es el VHS.

Es el agujero de guion más evidente y el que ha generado más debate, pero no es el único. Otros creen que, cuando el protagonista consigue la prueba que necesitaba para derrotar a Pellegrini, no tenía sentido que el agente no quedase con el villano físicamente y, en su lugar, hiciese una llamada telefónica sin pensar en que Assane podría estar grabándolo.

El personaje de Omar Sy es un genio que siempre encontrará la manera de salirse con la suya, pero si además se lo ponen tan fácil.

Muchos errores de trama están centrados en los agentes de policía. Los guionistas presentan a los enemigos de Assane como personas con una inteligencia inferior al protagonista, dando lugar a varias situaciones que los espectadores no terminan de creerse. Por ejemplo, Assane amenaza a la esposa del policía, pero éste no investiga si también puede manipularle a través de sus propio familiares.

No son los únicos fallos que han detectado en la ficción de Netflix. Está llena de gazapos y errores de continuidad. Es lo que ocurre cuando Youssef rescata a Raoul del coche de Leonard. Para ello tiene que romper una ventana. Hasta aquí no hay problema, pero es que más tarde tiene que romper ese cristal para liberarse a sí mismo, el cual estaba intacto después de rescatar al pequeño.