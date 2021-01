$!Los estrenos de Netflix en enero 2021

El documental con un punto de partida más estrafalario de los últimos tiempos no podía estar presentado por otro que no fuera Nicolas Cage. Hablar sucio y contemplar lo justito las normas de urbanidad, dos cuestiones en las que sus personajes suelen ser expertos, son la base de este ilustrativo repaso a las palabras más inapropiadas del idioma inglés, sus raíces, su historia y su significado.

Todos los documentales y especiales de comedia que llegan en enero

'The Minimalists: Less is Now' (01/01)

'Reformas para todos los bolsillos' T2 (01/01)

'Guía Headspace para la meditación' (01/01)

'The Netflix Afterparty' (01/01)

'La historia de las palabrotas' (05/01)

'Niquelao! México' T3 (05/01)

'Rocanrol Cowboys' (06/01)

'Sobrevivir a la muerte' (06/01)

'Tony Parker: La última canasta' (06/01)

'Inside the World's Thoughest Prisons' T5 (08/01)

'Supongamos que Nueva York es una ciudad' (08/01)

'Crack: Cocaína, corrupción y conspiración' (11/01)

'Acosador Nocturno: A la caza de un asesino en serie' (13/01)

'El imperio de la ostentación' T1 (15/01)

'We Are the Brooklyn Saints' (29/01)