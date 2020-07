$!Los estrenos más esperados de agosto

En Netflix

Otros estrenos. Lucifer: Temporada 5 (21 agosto); ¡Nailed It! México: Temporada 2 (7 agosto); Trinkets: Temporada 2 (25 agosto), 3%: Temporada 4 (14 agosto); Alta mar: Temporada 3 (7 agosto); El robo del siglo (14 agosto); Cobra Kai: Temporadas 1 y 2 (28 agosto); Glow Up: Temporada 2 (14 agosto); Dirty John: Betty Broderick (14 agosto); La venganza de Analía (26 agosto); Casas de verano del millón de dólares (26 agosto); Soy un asesino: Libertad condicional (28 agosto); Stranger: Temporada 2 (15 agosto); Selling Sunset: Temporada 3 (7 agosto): Mundo misterioso (4 agosto) y Adolescentes cazadoras de recompensas (14 agosto). Además se estrenan las películas: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo (5 agosto); Proyecto Power (14 agosto); Work it: Al ritmo de los sueños (7 agosto); Crímenes de familia (19 agosto); John buscaba un contacto extraterrestre (20 agosto) y Las horas más oscuras (25 agosto))

Llega también este próximo 6 de agosto, la cuarta temporada de The seven deadly sins , “la ira imperial de los dioses”. Este anime que ha marcado a una generación y tiene una gran base de fans, regresa a Netflix con esta nueva temporada, ahora que Camelot es el bastión de los diez mandamientos, los siete pecados capitales se reúnen una vez más para liberar a Britania de la raza demoniaca.

Amazon Prime

En el caso de esta plataforma que cada vez toma más popularidad entre los usuarios los clásicos y nuevas temporadas de series abarcan los estrenos del mes

Series. 24 (primeras 8 temporadas), 1 de agosto; True Story Avec, 2 de agosto; Bandish Bandits, 3 de agosto; Pan y circo, 7 de agosto; Stumptown, 7 de agosto; Boyz in the Wood, 7 de agosto; Los 80, 7 de agosto; Gilda, 7 de agosto; Dos más dos, 7 de agosto; Malcolm el de en medio, 14 de agosto y Prime Rewind: Inside The Boys, 18 de agosto.

Películas. Arkansas – 5 de agosto; Casi Leyendas – 7 de agosto; El fútbol o yo – 7 de agosto; El hilo rojo – 7 de agosto; Los que aman, odian – 7 de agosto; Me casé con un boludo – 7 de agosto; Dark Waters – 14 de agosto; Backseat Driver – 16 de agosto; My Chemical Hearts– 21 de Agosto; My Spy – 27 de agosto; Pacto de Fuga – 28 de agosto y The Meg– 29 de agosto.

Documentales. Kim Kardashian West: The Justice Project – 20 de agosto; All or Nothing: Tottenham Hotspurs S1– 31 de agosto y Sons of Soil: Jaipur Pink Panthers – 31 de agosto.