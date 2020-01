$!Los exóticos felinos van a la gran pantalla

Esta semana se estrena el primer musical del año, y se trata de una producción que ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Claro que nos referimos a “Cats”, musical dirigido por Tom Hooper y protagonizado por un elenco estelar que incluye a Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba y Jason Derulo.

En este filme conocemos a los Jellicles, una tribu de gatos que todos los años le dedican una noche a “la elección de Jellicle”, ceremonia en la que deciden qué gato ascenderá a la capa Heaviside y volverá a una nueva vida.

A pesar de que esa sinopsis suena como un concepto muy existencial, en realidad este filme es una adaptación del exitoso musical de Broadway del mismo nombre creado por Andrew Lloyd Webber, el cual está basado en “Old Possum’s Book of Practical Cats”, la colección de poemas escrito por T. S. Eliot.

La versión teatral de esta historia es el cuarto show de más larga duración en la historia de Broadway, y el sexto más antiguo en el West End de Londres.

En esta ocasión, Andrew Lloyd Webber ha escrito nuevas canciones exclusivamente para esta película, entre las cuales está “Beautiful Ghosts”, tema que compuso junto a Taylor Swift y la cual recibió una nominación como Mejor Canción Original en los Golden Globe Awards de 2020. Este es el quinto musical de Andrew Lloyd Webber que ha sido adaptado para el cine después de “Jesus Christ Superstar” (1973), “Evita” (1996), “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” (1999) y “The Phantom of the Opera” (2004). Originalmente esta producción había sido planeada como una película animada hasta que Tom Hooper se unió al proyecto como director. Este cineasta es mejor conocidopor diriguir películas como “The Danish Girl” (2015), “Les Misérables” (2012), “The King’s Speech” (2010) y “Red Dust” (2004).

“Cats” ha llamado la atención de todos desde que se estrenaron sus primeros avances en los que figuraron las apariencias mitad humanas, parte CGI de los gatos, y se han estado haciendo reediciones y arreglos a los efectos visuales hasta después de su estreno comercial en los Estados Unidos.