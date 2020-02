$!Los favoritos en las principales categorías de los Oscar 2020

Los premios Oscar 2020 tienen en total 24 categorías, pero existen seis que son las más codiciadas. Los premios a mejor largometraje, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, son los anuncios más esperados y los responsables de otorgarles credibilidad y fama a sus ganadores. Para este año muchos aseguran que no habrá grandes sorpresas y que las predicciones serán muy certeras, por lo que aquí te contamos los más sonados para ganar en las 6 categorías principales de los Premios Oscar.

No siempre la mejor película logra también la estatuilla al mejor director, pero este año apunta a que se podría dar. Sam Mendes por “1917” es el gran favorito seguido de Bong Joon-ho con “Parásitos”. Muchos creemos que “1917” se quedará con esta estatuilla, gracias al tremendo trabajo de Sam Mendes, quien realizó un plano secuencia para contar esta historia de guerra. Además, el director de “American Beauty” ganó el Globo de Oro y el BAFTA.

Mejor actor

Joaquin Phoenix es uno de los mayores favoritos de los Oscar en la categoría de Mejor Actor. El actor ha arrasado en esta temporada de premios y seguramente coronará este año con el Oscar por encima de actores como Leonardo DiCaprio (’Once Upon A Time... In Hollywood’) y Jonathan Pryce (’The Two Popes’).