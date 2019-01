$!Los Globos de Oro abren la temporada de premios del 2019

El español Antonio Banderas recibió una nominación al mejor actor de serie limitada o película televisiva por “Genius: Picasso”. Su compatriota Penélope Cruz fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto de una serie de televisión por su papel en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”.

Los Premios Critics ‘Choice de 2019 serán revelados el 13 de enero, cuando se realice la 24 ceremonia anual en vivo en The CW Network. La Asociación de Críticos de Cine de Transmisión y la Asociación de Periodistas de Televisión de Transmisión son los responsables de las votaciones.

Al igual que en las otras premiaciones, estas son las nominadas a Mejor Película: Black Panther, BlacKkKlansman, The Favourite, First Man, Green Book, If Beale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, ROMA, A Star Is Born y Vice.