$!Los que fueron ignorados en las nominaciones a los Premios Oscar

Desde ahora comienzan las apuestas a los próximos ganadores de los Premios Oscar 2020 el 9 de febrero, donde 24 categorías mantendrán en vilo a los amantes del cine.

Pero en las nominaciones reveladas este lunes muchos actores y películas brillaron por su ausencia y los fanáticos no han tardado en hacerse eco de lo que consideran desplantes de la Academia.

Robert de Niro, Jennifer López y Willem Dafoe, Christian Bale, Awkwafina, Lupita Nyong’o son algunos de los nombres ausentes en los premios.

“Joker” (“Guasón”) encabeza la lista de nominados a los Oscar con 11 nominaciones, seguida de cerca por “The Irishman” (“El irlandés”), que recibió 10. Antonio Banderas fue postulado a mejor actor por “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar, que a su vez fue nominada a mejor largometraje internacional.

Nueve films compiten por el premio a la mejor película: “Ford v. Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” (“Mujercitas”), “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), “1917”, Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) y “Parasite” (“Parásitos”).