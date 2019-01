$!Los superhéroes más esperados del 2019

Los más esperados

Quizás la premier más esperada del año es con la que cerramos el mes de abril, y se trata de “Avengers: Endgame”, película que continúa la historia de “Avengers: Infinity War” y que no solo será la culminación de una década de historias producidas por el MCU, también determinará el futuro de la franquicia y de populares personajes como Iron Man, Captain America y Thor.

En el verano también veremos varias entradas importantes relacionadas a los superhéroes, especialmente durante el mes de julio con los estrenos de “Spider-Man: Far From Home”, en la que vemos el regreso de Tom Holland como Peter Parker (Spider-Man), y “X-Men: Dark Phoenix”, la más reciente entrega de la saga de X-Men de 20th Century Fox, y una nueva versión de la historia del Fénix Oscuro. Asimismo, en agosto se estrenará otro filme relacionado a los X-Men, “The New Mutants”, y aquí un grupo de jóvenes mutantes tienen que usar sus habilidades para escapar de una instalación secreta. Hasta ahora, el último gran estreno del género de superhéroes será en octubre y pertenece a uno de los más malvados villanos de los cómics, “Joker”, película en la que Joaquin Phoenix encarna al malvado payaso.