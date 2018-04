Los Vengadores libran una guerra infinita

SANTO DOMINGO. Ha llegado el momento que los fans han esperado desde que un extraño ser morado apareciera al final de la película “The Avengers” en el 2012; desde entonces todos han esperado la confrontación entre este misterioso titán y los héroes del universo cinematográfico de Marvel, y por fin la espera ha concluido con el estreno de “Avengers: Infinity War”, por lo que solo queda preguntarse quién sobrevivirá a esta épica batalla.

En este filme vemos cómo Los Vengadores y sus aliados deben estar dispuestos a sacrificarlo todo si quieren derrotar al poderoso Thanos, antes de que su obsesión por poseer y utilizar las Gemas del Infinito cause una ola de devastación y ruina que pondrá fin a todo el universo.

El personaje de Thanos apareció por primera vez en el cómic Iron Man #55 de 1973, y fue creado por Jim Starlin, quien en varias ocasiones ha admitido que su personaje estuvo fuertemente influenciado por dos creaciones del gran artista de cómics Jack Kirby: Darkseid y Metron.

La pregunta es qué tanto del Thanos creado por Starling veremos en el personaje de la gran pantalla, porque hasta ahora solo ha aparecido momentáneamente en “The Avengers” (2012), “Guardians of the Galaxy” (2014) y “Avengers: Age of Ultron” (2015). Se puede decir que en “Avengers: Infinity War” será la primera vez que disfrutaremos de una interpretación completa del conquistador de mundos de Titán. Asimismo, en este filme también veremos a casi todos los héroes del universo cinematográfico de Marvel reunidos por primera vez, es decir que los fans podrán ver interacciones entre personajes que nunca han estado juntos en la gran pantalla. ¿Iron Man y Doctor Strange? ¡Claro que sí! ¿Hulk y Black Panther? ¿Por qué no? ¿Thor y Rocket Raccoon? Bueno, eso hay que verlo para confirmar si es una buena idea.

Por otro lado, como estamos hablando de alrededor de 22 superhéroes, comprobaremos cómo los directores Anthony Russo y Joe Russo, los mismos hermanos que dirigieron “Captain America: Civil War” (2016), podrán contar una historia coherente con tantos protagonistas en la gran pantalla.

Ah... no podemos olvidar que este filme está ambientado diez años después del primer filme del universo cinematográfico de Marvel, “Iron Man” (mayo, 2008). Han pasado muchas cosas en la última década, por lo que queda por ver cuál será la próxima gran sorpresa que Marvel Studios traerá a los fans de estos personajes de acción.