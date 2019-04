Los Vengadores VS Thanos: round 2

Después de doce meses de incertidumbre, ya está por concluir la larga espera por el desenlace de la historia de Thanos y las Gemas del Infinito porque con el estreno de “Avengers: Endgame”, la secuela de “Avengers: Infinity War” (2018) y la vigésima segunda película del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Mientras contamos la horas para ver una de las películas más esperadas del año vamos a ponernos al día con algunos de los acontecimientos que nos llevaron a este momento. Por supuesto, de este punto en adelante leeremos muchos spoilers sobre las películas de Marvel Studios.

La última vez que los vimos terminó en una situación muy oscura. Después de varias épicas batallas, los Vengadores no pudieron evitar que Thanos obtuviera todas la Gemas del Infinito, ni que eliminara a la mitad de todos los seres vivientes en todo el universo con solo el chasquido de sus dedos. Entre aquellos que perecieron están: Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Star-Lord, Drax, Mantis, Groot, Winter Soldier, Falcon, Scarlet Witch, Wasp, Nick Fury y Maria Hill.

Ahora el universo está en ruinas, pero con la ayuda de unos pocos aliados que sobrevivieron al ataque de Thanos, los Vengadores se reúnen una vez más para deshacer las acciones del malvado tirano y restaurar el orden original en el universo que amamos. Entre los héroes que sobrevivieron y regresan para enfrentarse a Thanos están: Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hawkeye, War Machine, Rocket Raccon, Captain Marvel, Nebula y Okoye.

Con este filme llegamos a la conclusión de las distintas tramas y arcos argumentales que se han desarrollado en las tres primeras fases del MCU.

A pesar de que este filme cuenta con tres horas de duración, hay que ver si es suficiente tiempo para responder un sinnúmero de preguntas como: ¿Quién sobrevivirá? ¿Cómo los Vengadores vencerán a Thanos? ¿Podrán revivir a las personas que desaparecieron? También hay que tomar en cuenta que algunos personajes perecieron antes del “chasquido que se escuchó por todo el universo”, como Loki, Gamora y todos los secuaces importantes de Thanos. ¿Qué ocurrirá con ellos? ¿Acaso darán pistas de lo que viene en la próxima etapa de Marvel?

Por otro lado, se ha confirmado que meses después de que se estrene “Avengers: Endgame”, “Spider-Man: Far from home” llegará a los cines, así mismo, se rumorea que ya se está haciendo el casting para una película dedicada a Black Widow, personaje interpretado por Scarlett Johansson, pero hasta ahora no se han anunciado planes para filmar otra película con ninguno de los Vengadores originales, lo que pone en duda si lograrán sobrevivir a su confrontación con Thanos.