“Love, Simon”, una adolescencia algo distinta

SANTO DOMINGO. Esta es la historia de Simon Spier (Nick Robinson), un joven de 16 años que guarda un gran secreto a su familia, sus amigos y todos sus compañeros de clase: es gay. Pero ese secreto se ve amenazado cuando uno de sus correos electrónicos cae en otras manos y ahora Simon deberá enfrentar a todos y aceptar su identidad.

Esta película está basada en la novela “Simon vs. the Homo Sapiens Agenda”, de la autora Becky Albertalli , y aunque se considera como la primera producción de uno de los grandes estudios de Hollywood que se enfoca en una historia de amor entre adolescentes gay, 20th Century Fox también estrenó “Making Love” en 1982 con Michael Ontkean, Kate Jackson, Harry Hamlin en los papeles principales, pero en esa película los personajes principales no son adolescentes.