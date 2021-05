$!Mamás en acción: celebridades embarazadas en rodajes exigentes

El papel de madre es uno que viene con muchos triunfos, desafíos y sorpresas en el caso de estas artistas. Tanto es así que en más de una ocasión alguna actriz se ha enterado que está embarazada en medio de la filmación de una película, algo que no las detiene porque saben que el espectáculo debe continuar. Te contamos el caso de seis actrices que sobresalieron interpretando papeles físicamente exigentes mientras se preparaban para ser madres.

Gal Gadot, Wonder Woman

“Wonder Woman” iba a ser el primer rol protagónico de la actriz israelí Gal Gadot y hasta duró cinco meses preparándose físicamente y ensayando para interpretar el personaje de Diana Price, alias Wonder Woman, pero cuando llegó el momento de empezar a filmar la actriz tenía cinco meses de embarazo con su segunda hija. Esto no evitó que Gadot sobresaliera por su interpretación de la superheroína y el filme fue un éxito comercial. Gadot dio a luz a su hija Maya Versano en marzo de 2017.

Scarlett Johansson, Avengers: Age of Ultron

Cuando llegó el momento de filmar “Avengers: Age of Ultron” Scarlett Johansson estaba lista para interpretar el popular personaje de Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, por cuarta vez, pero lo que no se imaginaba es que en esta ocasión algo iba ser muy diferente: estaba embarazada. Aunque esto limitó su participación en las coreografías de acción, la actriz filmó la mayoría de sus escenas al inicio de la filmación. También se contrataron tres dobles y utilizaron CGI hasta algunas escenas para ayudar a ocultar su embarazo. Su hija Rose Dorothy Dauriac nació en el 2014, un año antes del estreno de la película.

Penelope Cruz, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Cuando a Penélope Cruz le ofrecieron el papel de Angélica en “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, la cuarta entrega de la franquicia de Piratas del Caribe, ella accedió sin leer el guion. De todas formas, cuando se empezó a filmar la película ella ya estaba embarazada (con su primer hijo, Leo)y lo estuvo durante toda la producción. A medida que el bebé creció, fueron surgiendo más dificultades para filmar a la actriz, por lo que los productores solicitaron la ayuda de la hermana menor de Cruz, Mónica. La solución fue simple: Penélope filmó los primeros planos, mientras que Mónica fue su doble en las escenas con una toma más amplia.

Rebecca Ferguson, Mission Impossible: Fallout

Rebecca Ferguson es más conocida por interpretar el personaje de Ilsa Faust en la franquicia de Misión Imposible, pero cuando llegó el momento de volver a interpretar a la intrépida espía, ella se enteró de que estaba embarazada. Aun así, después de conquistar su miedo a las alturas y su claustrofobia en la producción anterior, esto fue pan comido para la actriz sueca quien, con ayuda de su doble de acción continuó filmando. Cuando concluyó el rodaje ya tenía alrededor de siete meses de embarazo. Su hija Lillie May Durres nació en el 2018.

Emily Blunt, Into the Woods

Una semana después de ser elegida para formar parte del elenco del musical “Into the Woods”, Emily Blunt se enteró de que estaba embarazada de su primera hija, Hazel. Lo irónico es que la actriz iba a interpretar a una mujer no puede tener hijos. De todas formas, durante el rodaje el equipo de producción se tuvo que valer de distintas técnicas para ocultar el embarazo de la actriz. Aun así, cuando el pie de Meryl Streep se enredó con su disfraz y empezó a caer de espaldas, fue Blunt quien la atrapó y evitó que se lesionara.

Halle Berry, X-Men: Days of Future Past