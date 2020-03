$!Maratones para la cuarentena

Como actualmente es necesario pasar más tiempo en el hogar, se ha presentado una perfecta oportunidad para ponerse al día con sus series favoritas o por lo menos, para descubrir nuevos shows que valen la pena ver en una sesión maratónica. Aun así, hoy en día la variada oferta de programas ofrece algo para todos los gustos, por eso hemos recopilado una lista de shows de distintos géneros y en distintas plataformas de streaming, para que te hagan compañía. Aquí encontrarás programas de terror, comedia, drama, ciencia ficción y otros géneros más, algunos más conocidos que otros, pero todos son dignos. Asimismo, mientras algunas de estas series aún están filmando nuevas temporadas, también encontrarás otras que ya han concluido y cuya historia podrás disfrutar de principio a fin.

Un programa que no se podía dejar de mencionar es “Game of Thrones”, ya que no solo aún existen personas que nunca han visto esta famosa serie, también verla otra vez es una experiencia muy diferente cuando se tiene una mejor idea de la naturaleza de este mundo y el destino de sus personajes.

Aquí también encontrarás opciones que podrán ver con toda la familia y demás programas que tienen algo que ofrecer para todos los gustos.

Este es el momento para volver a ver sus series favorita o darle a un show la oportunidad de convertirse en su nuevo pasatiempo.