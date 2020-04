$!Marta González comienza este lunes entrevistas con protagonistas del cine

La actriz dominicana radicada en Los Ángeles, Marta González comenzará este lunes una serie de entrevistas con colegas de la industria cinematográfica, con el propósito de intercambiar en sentir de la situación provocada por el COVID-19.

González informó que el primer encuentro será este lunes a través de su cuenta de Instagram, ocasión en la que tendrá como invitada a la también actriz dominicana Solly Durán quien compartirá noticias de la película A Tiro Limpio de Jean Guerra, así como de su experiencia en la serie de Netflix “Orange is the New Black”. La conversación con Solly Durán, así como otros de sus invitados está pautada para las 6:00 p.m. y la emisión será diaria.

“Desde hoy comienzo una serie de Instagram LIVES con amigos de la industria. En estos momentos de tanta incertidumbre debemos trabajar mucho el yo interior. Se me hizo interesante platicar y mantenernos conectados. Invito a actores, productores y directores a ser parte. Serán intervenciones de no más de 15 min”, comentó la actriz que recientemente asumió rol estelar en la película “The fanatic” protagonizada por John Travolta.

Marta González reveló que esta semana ya tiene confirmada entrevistas con Celinés Toribio , Manny Pérez, Laura Gómez, Sharlene Taulé, Dascha Polanco y Dayana Garroz, entre otros.

“Todos de manera global estamos pasando por lo mismo. Quiero compartir con el público el proceso de transformación que estamos llevando y de alguna manera transmitirles nuestros conocimientos para que desde sus casas puedan seguir preparándose y porque no...soñando. Gracias a todos los que han aceptado mi invitación para ser parte. Yo seguiré durante estos días acercándome. Quisiera tenerlos a todos! Abrazos!”, comentó la actriz.