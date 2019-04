Marta González rompe el silencio sobre su renuncia a presentar Premios Iris

Tras ser criticada por haber renunciado al rol de presentadora de Premios Iris, que se celebraron este fin de semana, la actriz y comunicadora dominicana Marta González rompió el silencio a través de sus redes sociales. Según sus declaraciones a través de un video colgado en sus redes sociales, los organizadores del evento la mantuvieron en un limbo, donde ni siquiera le permitían ensayar.

“Consideraba prudente mínimo un ensayo el cual no se realizó a tiempo. Supongo es lo que requiere un evento de esa magnitud”, consideró la también modelo radicada en Estados Unidos.

La también conductora lamentó el incidente presentado ya que suspendió su agenda de trabajo en los Estados Unidos para con mucha ilusión ser parte de una premiación que celebra el cine dominicano del cual ella también es parte, sin recibir ingresos por dicha función.

A continuación sus declaraciones

“Será la última vez que me vaya a referir a este tema. Vine a mi país con todo el amor del mundo a celebrar el cine dominicano. Aclarar que yo no solicité ninguna retribución económica. Fue un acuerdo de palabra. Julissa Rumaldo me dijo no tenía presupuesto para Presentadora este año. Solo pedimos hotel. Nada más...y no se cumplió. Consideraba prudente mínimo un ensayo el cual no se realizó a tiempo. Supongo es lo que requiere un evento de esa magnitud. Agradecer a Bride to be y a Melkis Diaz las cuales me prepararon piezas hermosas bajo la dirección de mi Stylist Giovanna Vasquez Podesta. Contenta de que el Premio haya sido presentado por mi estimado Johnnie Mercedes y la talentosa Lumy Lizardo. Aplaudir la labor de Julissa de promover el cine dominicano y destacar el rol de la mujer en este gremio. Y que a pesar de tantas barreras sacó su premio adelante. Lastimosamente diferimos en la manera de trabajar. Muchos confundirán ser exigente con ser “arrogante”. Pues no! Yo seguiré trabajando bajo mis estándares que me han dado un resultado positivo durante todos estos años. Creo no es mucho pedir.

Con amor, Marta”