Marvel Celebra el pasado y el futuro de su universo cinematográfico

Marvel Studios ha estrenado un video en el que no solo celebra su universo cinematográfico, sino que también comparte su nueva agenda de estrenos y da unos indicios de que más se aproxima en la fase 4 del universo habitado por sus héroes.

El Video empieza con una narración de Stan Lee, uno de los padres de Marvel Comics, acompañado de imágenes de algunos de los momentos más memorables de producciones del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés) como “Iron Man”, Black Panther” y “Guardians of the Galaxy”. El video también incluye reacción del público de una sala de cine ante uno de los momentos más importantes de “Avengers: Endgame”.

Aun así, a mitad del video se empiezan a mostrar escenas de los tres próximos estrenos de Marvel:: ”Black Widow”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Eternals”, película dirigida Chloé Zhao, cineasta que recientemente ganó el Óscar a mejor director por la película “Nomadland”. Estos tres filmes estarán en las salas de cine este año, pero video aún no había concluido porque también mostró las otras producciones que se estrenarán en los próximos dos años.

Las nuevas películas que forman parte de la fase 4 del MCU son: “Spider-Man: No Way Home”, Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “The Marvels”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y “Fantastic Four”.