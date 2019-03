“Mary Queen of Scots”, una peligrosa rivalidad de reinas

Entre los estrenos de la semana está “Mary Queen of Scots”, un drama de época dirigido por Josie Rourke y protagonizado por Saoirse Ronan y Margot Robbie. Aquí conocemos la historia de vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan), la monarca que, al volver Francia tras haber enviudado, reclamó su derecho a la corona de Inglaterra e intentó derrocar a su prima, la reina Isabel I (Margot Robbie). La trama del filme también nos enseña las consecuencias de esta confrontación. Ronan y Robbie no solo no ensayaron juntos, sin que también durante el rodaje de la película filmaron sus escenas por separado hasta que llegó el día de filmar la escena en la que sus personajes se conocieron. Por cierto, estas actrices ya tienen experiencia siendo rivales porque el año pasado ambas fueron nominadas en la categoría de Mejor actriz de los Premios Óscar, Ronan por su papel en “Lady Bird” y Robbie por interpretar a Tonya Harding en “I, Tonya”, pero ya veremos cómo ambas actrices se manejan en esta película.