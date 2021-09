“Más que el agua”, una década de arduo trabajo para llegar a la gran pantalla

Pérez, un actor con una amplia carrera tanto en la gran pantalla como en el teatro, también había tenido la oportunidad de dirigir algunos cortometrajes. Empezó a trabajar este guion en el 2010 con la intención no de contar un simple drama, sino una historia distinta a lo que se hacía en aquel momento en el país. Con el paso del tiempo Pérez continuó trabajando el guion y dándole calor al proyecto. Poco a poco otros actores se fueron involucrando en el proyecto, dándole forma así a la esencia tanto de la historia como de los personajes, pero el primero en involucrarse en esta producción con Pérez fue Frank Perozo, quien no solo protagoniza el filme, sino que también es su productor.

“Yo empiezo a preproducir esta película antes de hacer mi primera comedia que fue ‘¿Quién Manda?’”, comenta Frank Perozo sobre el largo camino que este filme tuvo que recorrer antes de llegar a las salas de cine. “Hace aproximadamente once años que tuve la dicha de que Amauris se me acercara y empezáramos a moldear este proyecto. Por cuestiones del mismo género no se pudo conseguir inversión. Seguimos insistiendo y en el año 2017 logramos conseguir parte de la inversión y hacer este proyecto. Es muy gratificante ver en la gran pantalla el resultado de muchos años de trabajo”.

“Lo bueno de trabajar con Frank es que es un actor que cae parado donde sea que lo tires”, expresa Amauris Pérez sobre la experiencia de dirigir a su amigo. “Entonces, ¿qué pasa? Yo podía tener la posibilidad de empujarlo porque sabía que aún bajo presión él iba a responder. Fue sin ninguna intención de tratar de plantearme como un director que lleva al actor al límite, era a favor de la historia. Sabía que lo estaba haciendo con alguien que iba a responder en el momento que tenía que hacerlo y lo logró”.