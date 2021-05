$!Matthew McConaughey revela que su madre enseñaba a sus fans dónde perdió la virginidad

El pasado año 2020, el famoso actor Matthew McConaughey reveló que fue abusado abusado sexualmente por un hombre cuando yo tenía dieciocho años.

Tras estas explosivas declaraciones, recientemente reveló otro hecho del pasado que ha sorprendido a muchos. Matthew confesó que a su madre "se le fue la fama a la cabeza" y que por tal razón "vendía su privacidad".

El intérprete concedió una entrevista al medio "Corriere della Sera" y narró una anécdota: "Yo no podía soportar a los fans y la televisión, y ella un día dijo: 'Claro, enciende la cámara, te mostraré dónde perdió mi hijo la virginidad'. Y si llevaba a alguien a casa, sacaba una fotografía y la enviaba a los periódicos. Me di cuenta de que tenía que proteger mi vida".

Matthew McConaughey, que se hizo popular en los 90 por sus películas con Jennifer López "The Wedding Planner" y con Kate Hudson "Cómo perder a un hombre en 10 días", además de ser un soltero codiciado y de múltiples relaciones, admitió que lidió con la fama desde muy joven y cómo la ausencia de privacidad incluso en su propia casa le marcó para siempre, hasta el punto de afectar inevitablemente en su relación con su madre: "Sólo hablábamos por teléfono los domingos", reconoció sobre los ochos años que decidió mantenerse distanciado de su progenitora, recoge el medio Tikitakas.

En cuanto a su padre, en más de una ocasión el actor ha explicado que su relación con él siempre estuvo marcada por su educación, la cual hoy no juzga: "No juzgo a mi padre, de hecho aplaudo la forma con la que me crió. A su manera, era la forma con la que supo transmitir ciertos valores a sus hijos".

No obstante, agregó: "Recuerdo el dolor en mis manos. No, no era el dolor exactamente. Era la máscara de dolor que tenía en el rostro mientras él se preguntaba si había fallado como padre al criar a un niño que acababa de mentirle. Él me preguntaba constantemente si había robado la pizza o no. Era la angustia en su mirada: '¿Qué debo hacer ahora?'. Me duele, pero no les azotes. No uso sus métodos, pero enseño los mismos valores: no mientas, no creas a quien no puede hacer nada, acepta tener problemas y no odies".

Asimismo, reveló en sus memorias que saldrán próximamente "Green lights", que su padre murió practicando sexo.

Actualmente, el galán de Hollywood tiene una vida muy estable. Está casado con la modelo brasileña Camila Alves. En 2008, la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo, Levi, que nació en julio de ese mismo año.

En el año 2012 se casaron y tienen otros dos hijos Vida, (10) y Livingston (8).