Medio siglo de Will Smith: la interpretación en sangre y linaje

HOLLYWOOD. Actor y rapero, Willard “Will” Carroll Smith ha logrado una laureada carrera en estas dos ramas del arte. Will, que cumple medio siglo de edad, ha protagonizado éxitos tanto en la taquilla como en las discográficas.

Y parece que su talento no termina en su propia figura: tanto su esposa, Jada Pinkett-Smith; como sus hijos, Jaden y Willow; y el hijo de su anterior matrimonio con Sheree Zampino, Trey; son celebridades de una estirpe que parece hecha para triunfar.

Will Smith nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968. Provenía de una familia humilde, siendo el segundo de cuatro hermanos, cuyos padres se divorciaron cuando él tenía 13 años.

Antes de dedicarse a la interpretación, se dedicó al Rap. De hecho, con el grupo “DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince”, en el que participaba con dicho DJ y con Clarence Holmes (conocido como “Ready Rock C”), consiguió dos galardones en los Grammy, uno por el tema “Parents Just Don’t Understand”, en 1989, y otro por de “Summertime”, en 1992.

Lo que hace que no sea extraño que, siendo muy joven, ya hubiese ganado un dinero considerable que derivó en una deuda de 2,8 millones de dólares con el Servicio de Renta Interna de los Estados Unidos.

Prácticamente en la ruina, el joven firmó un acuerdo con el canal de televisión NBC en 1990 para protagonizar la serie que le consagraría como estrella de la televisión y daría paso a la que sería su vocación definitiva: la actuación.

Se trataba de la sitcom “The Fresh Prince of Bel-Air” (conocida como “El Príncipe de Bel Air” o “El Príncipe del Rap (en Bel Air)”. Will Smith dio vida a un joven rapero homónimo durante seis exitosas temporadas.

Después de aquello, y mientras daba el salto a la gran pantalla, el intérprete también ganó otros dos Grammy por su carrera musical en solitario por “Men in Black” (1998) y “Gettin’ Jiggy wit It” (1999), ambas del disco “Big Willie Style” (1997), y posteriormente sacó el álbum “Willennium” en 1999.

Entre sus primeros éxitos de taquilla se encuentran “Independence Day” (1996), “Men in Black” (1997) o “Enemy of the State” (1998). También hubo algún “fracaso” en su carrera, como “Wild Wild West” (1999), película por la que Will Smith rechazó el papel de Neo en el filme “Matrix”, que terminaría protagonizando Keanu Reaves.

Su consagración como actor le llegó con una nominación al Óscar de Hollywood en 2001 por “Ali”, en la que daba vida al famoso boxeador “Muhammad Ali”. En ella participó su mujer, la también actriz y cantante Jada Pinkett-Smith.

En esta año, hizo algunas de sus declaraciones más conocidas publicadas en “Halliwell’s Who’s Who in the Movies”. Una de ellas sobre su raza: “es genial ser negro en Hollywood. Cuando un actor negro hace lo que sea, parece original y distinto, solo por el hecho de que es negro”.

En la misma línea dijo que “podría presentarme a presidente” (de los Estados Unidos) y afirmó: “la gente a menudo se ríe, pero creo que, si me lo propusiera, en los próximos 15 años podría llegar a la Casa Blanca”. Siete años después, Obama se convertiría en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos.

LINAJE FAMILIAR. A continuación, Will protagonizó otros filmes famosos como “Men in Black II” (2002), “I Robot” (2004) o “Hitch” (2005). También saco dos álbumes musicales más, “Born to Reign” (2002) y “Lost & Found” (2005).

En 2006, le llegó su segunda nominación para la codiciada estatuilla dorada, por la película “The Pursuit of Happyness”, que protagonizó junto a su hijo Jaden. Un año después volvió a coincidir con un familiar, esta vez con su hija Willow, en “I Am Legend”. También volvió a trabajar con Jaden en “After Earth” en 2013.

Y es que la familia Smith se caracteriza por destacar en algún campo de la interpretación o la música: Trey Smith (25), el hijo de su primer matrimonio, apareció en el videoclip de la canción de su padre “Just the Two of Us”, y en la serie “All of Us” como invitado, además de jugar al fútbol.