$!“Men in Black: International”, una nueva generación de agentes

La misteriosa agencia que se ha dedicado a proteger a la Tierra de amenazas alienígenas está de regreso con el estreno de “Men in Black: International”, filme dirigido por F. Gary Gray y protagonizado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson y Emma Thompson.

En esta película vemos como el el agente H (Chris Hemsworth), un veterano en la agencia de los Hombres de Negro, se una a la novata agente M (Tessa Thompson) para investigar quién está detrás de un misterioso asesinato pero lo que descubren es algo mucho peor: existe un infiltrado en la organización Hombres de Negro.

El origen de esta película es algo extraño ya que en los planes originales iba a ser un crossover entre las franquicias “Men in Black” y “Jump Street” con Channing Tatum y Jonah Hill, quienes volverían a interpretar a los personajes de Greg Jenko (Tatum) y Morton Schmidt (Hill), pero al final este plan no dio resultado y se optó por una continuación de las aventuras de los Hombres de Negro con Hemsworth y Thompson. Will Smith y Tommy Lee Jones no regresan en esta entrega para darle vida a los agentes J y K, de las películas anteriores la única que regresa es Emma Thompson para volver a interpretar al agente O, personaje que apareció por primera vez en “Men in Black 3” (2012). Por cierto, esta es la tercera película en la que Tessa Thompson y Chris Hemsworth interpretan personajes que son compañeros después de encarnar Valkyrie y Thor en “Thor: Ragnarok” (2017) y “Avengers: Endgame” (2019), pero ellos no son los único actores de la franquicia de Hombres de Negro que han participado en producciones de Marvel, también están Tommy Lee Jones, Vincent D’Onofrio, Rosario Dawson, Josh Brolin, Mike Colter, Michael Stuhlbarg y Alice Eve.

Será interesante ver una película basada en una historieta que pertenece al género de la ciencia ficción, pero que no tiene nada que ver con los superhéroes para que sirva como otro ejemplo de lo rico que es el medio de los cómics.Asimismo, será interesante ver si la química entre Hemsworth y Thompson se mantiene en este filme.