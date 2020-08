$!México reabre sus cines y llegan los primeros valientes

Los primeros valientes regresaron a los cines en México.

Luego de casi cinco meses cerrados por la pandemia de COVID-19, las salas de la capital volvieron a dar la bienvenida al público y en su nueva normalidad incluyeron sanitización, asientos separados, menores aforos, cubrebocas y ¡palomitas!

El miércoles los asistentes se veían confiados, pero eran mínimos en el primer día de reapertura. Ahora les miden la temperatura al ingresar al cine, les proporcionan gel antibacterial, deben llevar puestos cubrebocas y pasar por tapetes desinfectantes de calzado.

“Se sintió padre el poder volver, para mí en lo particular ver una película en el cine es la manera definitiva”, dijo Matías Mora, un estudiante de 15 años, al entrar a una función en una sala IMAX de la cadena Cinépolis, donde era uno de los menos de 10 asistentes que se dieron cita. “Sí me sentía seguro”, agregó.

Andrea Ramírez y Víctor Diéguez, ambos de 16 años, fueron para celebrar el cumpleaños de Ramírez, quien no iba al cine desde 2019 y no llevaba su cubrebocas al llegar al cine. No sabían lo que iban a ver, “creo que sería mejor aventurarnos esta vez”, dijo Diéguez.

“Yo estuve aquí hasta el último día que estuvo abierto y estoy aquí el primer día que abre, no puedo vivir sin cine”, dijo Antonio Alamillo, un operador de una panadería de 47 años que iba acompañado de Nélida Cartujano, una profesora de 42 años, para ver “Rebelde sin causa”, una de las cintas clásicas que han regresado a la cartelera ante la falta de estrenos. Planeaban comprar palomitas. “Sin palomitas no es una ida al cine”, dijo Alamillo.

“Vale la pena, igual una comida, o un café, o lo que sea, finalmente tenemos que acostumbrarnos a lo nuevo que hay”, señaló Cartujano.

Hasta el miércoles México tenía 535.461 casos reportados y 56.598 muertes por COVID-19, según datos oficiales.