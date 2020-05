Miguel Herrán, el actor que interpreta a Río en "La casa de papel", revela padeció depresión

“No era una persona que tuviera sueños, ni esperanzas”, así se refirió el actor español Miguel Herrán, quien interpreta a Río en "La casa de papel" sobre su adolescencia y juventud antes de alcanzar la fama. Además de dejar los estudios durante la adolescencia y vivir con los amigos en la calle, el actor de "Elite", otra famosa serie de Netflix confesó que padeció de depresión y otros trastornos.

“He sido un obseso. He tenido vigorexia. Me veía delgado pesando 80 kilos”, reveló el actor en declaraciones a la revista Men’s Health España y agregó: “Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban Conan The Barbarian por lo grande que estaba”.

La vigorexia se define como un trastorno del comportamiento que sufren personas que se obsesionan con su cuerpo y por ende se centran en los defectos de su figura y se vuelven adictos al ejercicio físico, al gimnasio. Además, consumen en exceso proteínas, carbohidratos y esteroides.

“Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo", explicó 'Río' a la publicación sobre salud. “Es un cuerpo que funciona, que tiene equilibrio y que es elástico. Y sobre todo, es el que me ha tocado. Mi herramienta y mi templo”.

“Ahora, con 67 kilos me veo perfecto”, reconoció el actor de 24 años.

Sobre su personalidad, admitió que no fue un adolescente ejemplar. Dijo que no hacía nada productivo, no pensaba en el futuro y estaba siempre deprimido.

“No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas. Era un tío que se hundía en un pozo y hundía con él a todo el que quería”, recordó el joven actor de fama internacional en declaraciones a la revista.

La vida de Herrán cambió cuando el famoso actor y productor español, Daniel Guzmán, lo conoció en la calle en medio de su búsqueda de un actor para la película "A cambio de nada".

En su primera película se ganó un Premio Goya.

"Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar y sin nada que le gusta descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel”, le agradeció Miguel, que obtuvo el premio en la categoría a Mejor Actor Revelación en el 2016 con solo 19 años.