$!Mirta Renée: “Estoy enamorada del cine que se hace en República Dominicana”

“Ya había escuchado de las facilidades para realizar cine que ofrece República Dominicana, y del increíble personal técnico con que cuenta la industria local, por lo que esta invitación de Ángel para participar en su película me ha dejado cautivada, y ha sumado nuevas relaciones que incluso me han cambiado los planes inmediatos, sumando nuevos trabajos en el cine dominicano, lo que me encanta y me deja con ganas de más”, dijo emocionada la actriz quien hace poco estuvo en el Festival Internacional de Cine de la India que se celebra en Goa. En ese espacio también tuvo la oportunidad de compartir con un elenco dominicano.

Este 2021, además de participar en varios proyectos de Televisa, produjo en marzo “Mujeres de par en par”, y en la reapertura de la vida teatral, participó en “Voces del amor”, recital de poesía mexicana producido y dirigido por Alberto Estrella.

La actriz tiene planes de compartir con los medios dominicanos a principios del 2022, y revela que pronto vienen buenas nuevas colaborando con otras áreas del arte dominicano.