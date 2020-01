Momentos memorables de los Globos de Oro

En esta imagen difundida por NBC, Shannon McIntosh, David Heyman, Quentin Tarantino y Margot Robbie, de izquierda a derecha, reciben el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical por 'Once Upon A Time...In Hollywood', junto a los presentadores Will Ferrell, a la derecha, y Pierce Brosnan, el domingo 5 de enero del 2020 en Beverly Hills, California.