$!Muere Diahann Carroll, actriz pionera nominada a un Oscar

NUEVA YORK (AP) — Diahann Carroll, la actriz y cantante nominada a un Oscar y aplaudida por la crítica como la primera mujer negra que interpretó un papel distinto al de sirvienta en una serie de TV, falleció. Tenía 84 años.

Carroll murió el viernes de cáncer en Los Ángeles, dijo su hija, Susan Kay, a The Associated Press.

Durante su extensa carrera, ganó un premio Tony por el musical 'No Strings' y fue nominada a un Premio de la Academia por 'Claudine'.

Pero quizás fue más conocida por su trabajo en 'Julia'. Carroll dio vida a Julia Baker, una enfermera cuyo esposo falleció en la Guerra de Vietnam, en la innovadora serie de comedia que se transmitió de 1968 a 1971.

Aunque no fue la primera mujer negra en protagonizar su propio programa de TV (Ethel Waters interpretó a una sirvienta a mediados de los 50 en 'Beulah'), fue la primera en hacer otro tipo de papel.

Los ejecutivos de la NBC estuvieron recelosos de transmitir 'Julia' por la cadena durante la agitación racial de los 60, pero la serie fue un éxito inmediato.

También tuvo críticos, empero, incluyendo a algunos que dijeron que el personaje de Carroll, que tiene un hijo pequeño, no era una representación realista de una mujer negra estadounidense en la década de 1960.

'Dijeron que era una fantasía', recordó Carroll en 1998. 'Mucho de eso no era verdad. Gran parte del personaje de Julia lo basé en mi propia vida, en mi familia'.

Sin miedo a confrontar las barreras raciales, Carroll ganó su premio Tony interpretando a una modelo estadounidense de alta costura en París que tiene un romance con un escritor blanco americano en el musical de Richard Rodgers de 1959 'No Strings'.

Apareció en muchas obras que habían sido consideradas exclusivas para actrices blancas: 'Same Time, Next Year', ''Agnes of God', 'Sunset Boulevard'.

'Me gusta pensar que abrí puertas para otras mujeres, aunque esa no era mi intención original', dijo en 2002.

Su carrera en el cine fue más esporádica, con créditos en 'Carmen Jones', 'Porgy and Bess' (“Porgy y Bess”), 'Goodbye Again' (“Otra vez adiós”), ''Hurry Sundown' (“Lo que trae el mañana”), ''Paris Blues' (“París vive de noche”) y 'The Split' (“El atraco al estadio”).

En la película de 1974 'Claudine' ofreció su actuación más memorable como una madre soltera de seis hijos que encuentra el amor en Harlem con un recogedor de basura interpretado por James Earl Jones.

En los 80 se unió a la telenovela estadounidense 'Dynasty' (“Dinastía”) como Dominique Deveraux, la glamorosa media hermana de Blake Carrington. También apareció en la serie 'A Different World' (“Un mundo diferente”) y más recientemente como invitada en 'Grey's Anatomy' y 'White Collar' (“Cuello blanco”).

Además de su hija le sobreviven dos nietos, August y Sydney.

___

Bob Thomas, antiguo periodista de la AP ya fallecido, fue el principal autor de este obituario.