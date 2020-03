$!Mueren siguiendo los pasos del idealista de “Into the Wild”

Un puente no hubiera cambiado nada en el último rescate. Cinco turistas italianos, uno de ellos con los pies congelados, fueron rescatados el sábado tras visitar el desvencijado autobús. Hay otros peligros, incluidos un tiempo inclemente y un terreno escarpado. A menudo la gente no está preparada para semejante empresa.

Foto del 17 de septiembre del 2014 de Jon Krakauer, autor de "Into the Wild", que relata la historia de un idealista que falleció tras instalarse en un paraje aislado de Alaska. Krakauer no cree que sea una buena idea construir un puente sobre un embravecido río ni trasladar el bus donde murió el joven a pesar de que mucha gente fallece tratando de seguir sus pasos.

Foto del 17 de septiembre del 2014 de Jon Krakauer, autor de "Into the Wild", que relata la historia de un idealista que falleció tras instalarse en un paraje aislado de Alaska. Krakauer no cree que sea una buena idea construir un puente sobre un embravecido río ni trasladar el bus donde murió el joven a pesar de que mucha gente fallece tratando de seguir sus pasos. ( )

El bus se encuentra en un terreno a poco menos de un kilómetro (media milla) del Parque Nacional Denali.

La gente con frecuencia atraviesa el parque para llegar al bus, que alguna vez alojó a trabajadores de la construcción que despejaron el sendero para que no se quedasen varados los camiones que transportaban mineral de hierro de una mina, de acuerdo con el libro. Tiene una estufa y literas. McCandless escribió sobre su vida allí durante 114 días, hasta su muerte.

Jon Krauker, autor de “Into the Wild”, dijo que se sentía “entristecido y horrorizado” por las muertes de gente que trata de cruzar el Teklanika. No le convence mucho la idea de construir un puente y tampoco la de trasladar el bus a otro sitio porque no cree que eso resuelva el problema.

“No sé qué se puede hacer respecto a estos ‘peregrinos’ que no están preparados, se meten en líos y mueren o deben ser rescatados”, expresó en un correo electrónico a la Associated Press. “No me opongo a que trasladen el bus o construyan un puente si esto va a resolver el problema. Pero me siento escéptico respecto a esas dos propuestas”.

Una hermana de McCandless coincide con él. Carine McCandless cree que, al margen de lo que se decida, la gente seguirá yendo al sitio donde falleció su hermano. Dice que todos los días recibe mensajes de gente de todo el mundo que se identifica con la historia de su hermano y comprende por qué siguen tratando de repetir su viaje.

“No siguen los pasos de Chris, sino que escriben su propia historia, por más que no lo entiendan en ese momento”, manifestó. “En cuanto al atractivo del bus, no es el bus lo que los llama. Si el bus fuese trasladado a otro sitio, pondrían alguna marca allí y seguirían yendo al sitio original”.