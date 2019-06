$!Murió el actor Max Wright, el recordado padre de “Alf”

El actor Max Wright, que interpretó el papel de Willie Tanner en la serie “Alf” falleció a los 75 años a consecuencia de un cáncer, según informó el portal estadounidense TMZ.

Su personaje fue el padre de familia de Alf, un alien proveniente del planeta Melmac.

“Alf” fue una popular serie de los años 80.

El sitio detalló que la causa de muerte fue un cáncer, el que afectó al artista por muchos años. Le fue detectado en 1995, y aunque lo controló durante un tiempo, luego reapareció con fuerza.

Aparte de este papel fue un actor de teatro y formó parte del elenco de programas como “Buffalo Bill”, “Cheers”,”Misfits of Science”, “Dudley y Norm”.

Max Wright participó en películas como All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow y otras.

En total trabajó en más de 60 producciones, detalla el portal Culto.