Netflix anuncia estreno de la serie “The I-Land” rodada en la República Dominicana

Netflix anunció el estreno de la primera temporada de la serie The I-Land, que se filmó en la República Dominicana al amparo de la legislación de fomento a la industria del cine, con una inversión de más de setecientos millones de pesos.

Protagonizada por Kate Boswort, Natalie Martínez, Alex Pettyfer y Kyle Schmid, los siete capítulos relatan la vida en una isla de diez personas que sin conocerse, ni mucho menos recordar cómo llegaron al lugar, luchan por regresar a sus casas y, de repente se ven envueltos en unos juegos que los ponen a pruebas extremas, similares a los vistos en la película Juegos del Hambre, ya que en su aventura sus vidas peligran.

El 12 de septiembre es el estreno en Netflix. El trailer de The I-Land, del dramaturgo Neil LaBute, fue estrenado recientemente por la productora de contenido streaming.

Netflix es el servicio de entretenimiento en internet líder en el mundo con más de 151 millones de membresías pagas en más de 190 países que disfrutan de series de televisión, documentales y largometrajes en una amplia variedad de géneros e idiomas. La proyección sin duda es un aporte a la proyección de los recursos naturales de la República Dominicana, así como de las facilidades técnicas que ofrece a la industria cinematográfica internacional.

En una entrevista que concedió a DL en enero de este año, la directora general de cine, Yvette Marichal anunció que la llegada al país de Netflix y el impacto positivo al país que tendría el rodaje de la serie. “Los diez capítulos inyectarán a la economía más de setecientos millones de pesos. Estamos hablando de una sola producción, es decir que lo logramos con 99 producciones, lo estamos alcanzando con esta serie de Netflix”, comentó en esa ocasión.

Ese era uno de otros proyectos que se rodarían en el país, sin embargo, el plan no se completó debido a que se desarrolló una campaña de imagen negativa contra el país, lo que según la propia Dirección General de Cine, motivó la suspensión por razones de seguridad para el talento y los técnicos.

De los protagonistas

Katherine Ann Bosworth es una actriz y modelo estadounidense. Después de papeles menores en las películas The Horse Whisperer (1998) y Remember the Titans (2000), saltó a la fama con su papel de surfista adolescente en el éxito de taquilla Blue Crush (2002). También tuvo papeles en películas independientes, interpretando a Dawn Schiller en la verdadera película de crimen Wonderland (2003) y Sandra Dee en el drama biográfico de Bobby Darin Beyond the Sea (2004).

Interpretó a Lois Lane en Superman Returns (2006), y tuvo papeles en 21 (2008), Straw Dogs (2011), And While We Were Here (2012) y Still Alice (2014). Recientemente, protagonizó las películas de terror, Before I Wake y The Domestics.